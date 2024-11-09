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Nesine 3. Lig'in 10. Haftası Başladı: 5 Maçta Heyecan Dolu Sonuçlar

Nesine 3. Lig'in 10. haftası, 5 maçla start aldı. Alınan sonuçlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:33
Nesine 3. Lig'in 10. Haftası Başladı: 5 Maçta Heyecan Dolu Sonuçlar

Nesine 3. Lig'in 10. Haftası Heyecanla Başladı

Nesine 3. Lig'in 10. haftası, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalarla başladı. Bugün oynanan 5 mücadelede takımlar önemli puanlar için ter döktü.

Alınan Sonuçlar

1. Grup: Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Anadolu Üniversitesi: 0-3

2. Grup: Etimesgut Belediyespor-Beykoz İshaklıspor: 2-1

Silivrispor-Fatsa Belediyespor: 0-2

3. Grup: 1923 Mustafakemalpaşaspor-Küçükçekmece Sinopspor: 0-3

4. Grup: Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Niğde Belediyespor: 0-0

Farklı sonuçlarla dikkat çeken haftada, takımlar hem mücadele gücünü hem de stratejilerini sergiledi. Futbolseverler, ligin önümüzdeki haftalarında daha fazla heyecan bekliyor.

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