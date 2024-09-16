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Nesine, Trendyol Süper Lig'in Resmi Sponsoru Oldu

Nesine, 2024-25 sezonunda Trendyol Süper Lig'in yanı sıra alt liglerin de sponsorluğunu üstlendi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:04
Nesine, Trendyol Süper Lig'in Resmi Sponsoru Oldu

Nesine, Süper Lig Sponsoru Oldu

D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ bünyesindeki Nesine, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Trendyol Süper Lig'in yeni sponsoru olarak duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Nesine 2024-25 sezonunda bu önemli rolü üstlenecek.

Alt Liglerde de Sponsorluk

Ayrıca, Nesine TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in de isim sponsoru olmaya karar verdi. Bu durum, profesyonel futbol liglerinin rekabetini ve görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Bu haftadan itibaren, 2. ve 3. Lig maçları Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig isimleriyle anılacak. Böylece, alt liglerde de markanın varlığı daha belirgin bir hale gelecek.

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