Neslihan Yiğit Arın Paris 2024 Olimpiyatları'na Veda Etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Veda

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, 2024 Paris Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla dikkat çekti. Badminton branşında tek kadınlar kategorisi J Grubu'nda yer alan Arın, iki karşılaşma yaptı ve biri kazanıp birini kaybetti.

Son 16 Turuna Yükselme Umudu

Neslihan Yiğit Arın, grup ikincisi olarak son 16 turuna yükselebilmek için Japon sporcu Aya Ohori ile Şilili Ines Lucia Castillo arasındaki maçın sonucunu bekliyordu. Ancak, Ohori'nin kazandığı maç sonucunda Arın, organizasyona veda etmek zorunda kaldı.