Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan Maç Sonrası Açıklamalar

Ömer Erdoğan, Gaziantep FK'ya karşı aldıkları mağlubiyette hakem ve takımın performansını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:50
Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'dan Maç Sonrası Açıklamalar

Ömer Erdoğan: "Mağlubiyeti Hak Etmedik"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Buraya gelirken 3 puan alacağımıza inanıyorduk ve ona göre çalışmalarımızı yaptık. Mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik." ifadelerini kullandı.

Maçın Analizi ve Üzüntü

Erdoğan, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, son dakika yedikleri golle mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. İyi başladıkları bir maçta öne geçtiklerini vurgulayan Erdoğan, "Açıkçası ilk yarıda rakibe hiç pozisyon vermedik. Savunmadan çıkarken kaptırdığımız topta yaptığımız basit bir hata kalemizde gol ile sonuçlandı. Devre arasına 1-1 berabere girdik. İkinci yarı maç ortadaydı. Zaman zaman Gaziantep topa fazla sahip oldu, zaman zaman biz olduk. Charsis'in direğe takılan bir pozisyonu vardı. O gol olsaydı, bugün buradan 3 puan ile ayrılabilirdik. Son dakika golü ile ciddi bir puan kaybına uğradık. Çok üzgünüz." şeklinde konuştu.

Hakem Yönetimi Eleştirisi

Erdoğan, karşılaşmanın hakemi hakkında da eleştirilerde bulundu. "Hakemlerle ilgili çok konuşmuyorum ama bugün bana göre tek taraflı maç yönetti. Bütün kararları aleyhimize verdi," diyen Erdoğan, Manaj ile kafa teması olan pozisyonda verilen kararları sorguladı. "İkinci gol öncesi bize olan faulü vermeyip, rakibe faul vermesi ve atılan frikikte ofsayt olmasına rağmen pozisyonun devam etmesi bizim açımızdan çok ağır bir mağlubiyet oldu," şeklinde sözlerine devam etti.

Önümüzdeki Maçlara Odaklanmalıyız

Erdoğan, "Buradan ders çıkaracağız. Önümüzde çok önemli Konyaspor maçı var. Ona hazırlanacağız. İçeride inşallah yenip biraz nefes almamız gerekiyor." diyerek gelecek maçlara odaklanacaklarını belirtti. Ayrıca, sahaya son anda girmesiyle ilgili, "Normalde rakip oyuncular ile ilgili fazla yorum yapmak istemiyorum fakat Arda kardeşimiz iyi futbolcu, kendisinin bu tür şeylerden uzak kalmasını tavsiye ediyorum. Ortamı kızıştırıyor." dedi.

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