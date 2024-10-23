Nevşehir'de Golbol Kadınlar 1. Lig 2. Devre Müsabakaları

Golbol Kadınlar 1. Lig 2. Devre Müsabakaları Nevşehir'de

2024 yılı faaliyet programının bir parçası olarak Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakaları, Nevşehir'de devam ediyor.

Müsabakaların Detayları

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde; Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte toplamda 10 takım kıyasıya mücadele ediyor. Bu heyecan verici yarış, 25 Ekim Cuma günü yapılacak final maçı ile son bulacak.

Federasyon Başkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Görme engelli sporcuların oluşturduğu takımlar arasındaki mücadele son derece heyecan verici. Kamuoyunun yakından tanıdığı ve jübilelerde başarılar elde eden şampiyon milli takım oyuncuları bu kez kendi takımlarında rakip olarak sahada yer alıyor. Nevşehir ise turizm açısından cazip bir şehir olduğundan, finali burada düzenlemek istedik." dedi.

İl Müdürü'nden Davet

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ise, ikinci devre müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Sporcularımızı kentimizde ağırlamak bizim için bir gurur kaynağı. Tüm spor tutkunlarını maçlara davet ediyoruz. Spor ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakaları Nevşehir'de gerçekleştiriliyor. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda10 takım mücadele ediyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakaları Nevşehir'de gerçekleştiriliyor. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda10 takım mücadele ediyor.