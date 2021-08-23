Nice Marsilya maçında ortalık karıştı! Taraftarlar sahaya indi

Fransa Birinci Futbol Ligi’nde Nice sahasında Marsilya’yı ağırladı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder Marsilya takımıyla sahaya ilk 11’de çıktı. Karşılaşma 1-0 Nice’in üstünlüğüyle devam ederken, maçta yaşanan saha olayları nedeniyle karşılaşmada yarıda kaldı.

Maçın 49’üncü dakikasında kale arkasından fırlatılan su şişelerinde biri Marsilya takımının oyuncusu Dimitri Payet’in sırtına geldi. Payet sırtına gelen su şişesini taraftara geri fırlattı.

Bu olayın ardından Nice taraftarların sahaya indi. Marsilyalı futbolculara saldıran taraftarları Nice teknik direktörü Jorge Sampaoli sakinleştirmeye çalıştı.

Olaylar nedeniyle oyuncular soyunma odasına gitti. Bir süre sonra maçın hakemi karşılaşmanın devam etmesini istedi. Ancak Marsilyalı futbolcular ve teknik heyet maça çıkmadı. Bunun ardından maçın hakemi karşılaşmayı sonlandırdı.