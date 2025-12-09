Niğde Belediyespor’dan bahis soruşturması ve tedbirli sevk açıklaması

Niğde Belediyespor yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında kulübe tebliğ edilen tedbirli sevk kararlarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

PFDK kararları ve Bilal Güven

Açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından alınan kararlar hakkında bilgi verilirken, futbolcu Bilal Güven’in bahis soruşturması kapsamında incelemeye alınan 27 sporcu arasında yer aldığı ve yalnızca tek bir maça bahis oynadığı belirtildi.

Amatör futbolcular ve diğer isimler

Açıklamada ayrıca amatör futbolculara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Faysal Berdan Kaya ve İbrahim Çam’ın da toplam 197 sporcu arasında yer aldığı ve her iki isminin de PFDK’ya tedbirli olarak sevk edildiği bildirildi.

Soruşturma sürecinin işleyişi

Kulüp yönetimi, söz konusu sevklerin devam eden soruşturma sürecinin doğal bir parçası olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, nihai kararların ilgili inceleme ve savunmaların ardından verileceği ve sürece ilişkin gelişmelerin ilgili kurullar tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

