DOLAR
42,59 -0,06%
EURO
49,57 0,06%
ALTIN
5.757,77 -0,32%
BITCOIN
3.949.626,64 -2,26%

Niğde Belediyespor’dan bahis soruşturması ve tedbirli sevk açıklaması

Niğde Belediyespor, TFF'nin bahis soruşturması kapsamında kulübe tebliğ edilen tedbirli sevkler ve PFDK sürecine dair açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 17:37
Niğde Belediyespor’dan bahis soruşturması ve tedbirli sevk açıklaması

Niğde Belediyespor’dan bahis soruşturması ve tedbirli sevk açıklaması

Niğde Belediyespor yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında kulübe tebliğ edilen tedbirli sevk kararlarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

PFDK kararları ve Bilal Güven

Açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından alınan kararlar hakkında bilgi verilirken, futbolcu Bilal Güven’in bahis soruşturması kapsamında incelemeye alınan 27 sporcu arasında yer aldığı ve yalnızca tek bir maça bahis oynadığı belirtildi.

Amatör futbolcular ve diğer isimler

Açıklamada ayrıca amatör futbolculara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Faysal Berdan Kaya ve İbrahim Çam’ın da toplam 197 sporcu arasında yer aldığı ve her iki isminin de PFDK’ya tedbirli olarak sevk edildiği bildirildi.

Soruşturma sürecinin işleyişi

Kulüp yönetimi, söz konusu sevklerin devam eden soruşturma sürecinin doğal bir parçası olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, nihai kararların ilgili inceleme ve savunmaların ardından verileceği ve sürece ilişkin gelişmelerin ilgili kurullar tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

NİĞDE BELEDİYESPOR YÖNETİMİ, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BAHİS SORUŞTURMASI...

NİĞDE BELEDİYESPOR YÖNETİMİ, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA KULÜBE TEBLİĞ EDİLEN TEDBİRLİ SEVK KARARLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye U17 Milli Boks Takımı Kienbaum'da: 26 Sporcu ile Şampiyonaya Hazır
2
Erzincan'da Cirit Gösterisi 14 Aralık 2025: Veteranlar vs Gençler
3
Türkiye - Romanya maçı Beşiktaş Park’ta
4
Erzincan Rüzgârı: Havalı Silahlar Seçmelerinde Millî Takım Başarısı
5
Serdal Adalı: "Yabancı VAR ile 2. yarıya başlamak istiyoruz"
6
Osman Aşkın Bak, Şampiyon Sporcuların Anneleriyle Buluştu: Aile ve Gönüllülük Öne Çıktı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi