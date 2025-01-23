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Nikola Jokic, NBA'de Tarihi Bir Sezona İmza Atmaya Hazırlanıyor

Nikola Jokic, NBA tarihinde bir ilki başarmak için tarih yazmaya hazırlanıyor. Kategorilerde üst sıralarda yer alıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:21
Nikola Jokic, NBA'de Tarihi Bir Sezona İmza Atmaya Hazırlanıyor

Nikola Jokic, NBA'de Tarihi Bir Sezona İmza Atmaya Hazırlanıyor

Denver Nuggets'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinde bir ilki başarma yolunda ilerliyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jokic, 1969-1970 sezonundan bu yana sayı, ribaunt ve asist kategorilerinin tamamında normal sezonu ilk 3'te bitiren ilk oyuncu olma mücadelesi veriyor.

Çarpıcı İstatistiklerle Dolu Sezon

Bu sezon 37 maçta ortalama 30,1 sayı, 13,2 ribaunt ve 9,9 asist üreten Jokic, ligin sayı ve ribaunt istatistiklerinde üçüncü, asist ortalamasında ise ikinci sırada yer aldı. Bu performansıyla Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) ve Giannis Antetokounmpo'nun (Milwaukee Bucks) ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Ribaunt istatistiklerinde ise Domantas Sabonis (Sacramento Kings) ve Karl-Anthony Towns'ın (New York Knicks) ardından üçüncü basamağı elde etti. Ayrıca, maç başına 1,9 top çalma ortalamasıyla bu alanda da üst sıralarda bulunuyor.

En Çok "Triple-Double" Yapan Oyuncu

Jokic, NBA'de bu sezon en çok "triple-double" yapan basketbolcu olarak öne çıkıyor. Şu ana kadar 19 maçı başarıyla bu şekilde tamamlayan Jokic, üç sayı isabet oranında ise yüzde 47,5 ile üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca, Giannis Antetokounmpo ile birlikte ligde en fazla "double-double" yapan üçüncü isim oldu.

Nuggets'ın Değeri

2014 NBA draftında Nuggets tarafından 2. tur 41. sıradan seçilen Jokic, sergilediği performansla beklentilerin çok üzerine çıkmayı başardı. 2023 yılında takımıyla birlikte şampiyonluk yaşayan Jokic, final serisinin en değerli oyuncusu da (MVP) seçildi. Üç kez (2021, 2022, 2024) normal sezon MVP'si unvanı kazanan Jokic, 6 defa all-star seçilmesine ek olarak, NBA sezonunun en iyi 5'ine 4 ve en iyi ikinci 5'ine 2 kez girmeyi başardı.

Kariyer İstatistikleri

Sırbistan Milli Takımı ile Rio 2016'da gümüş madalya ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan oyuncu, NBA'de çıktığı 712 maçlık normal sezon kariyerinde 21,4 sayı, 10,9 ribaunt, 7,1 asist ve 1,3 top çalma ortalamalarına sahip.

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