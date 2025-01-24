Nikola Jokic'ten Tarihi Performans: 35 Sayı, 22 Ribaunt, 17 Asist

Nikola Jokic'ten Muazzam Performans

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Sacramento Kings'i 132-123 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu maçta, Nikola Jokic, 35 sayı, 22 ribaunt ve 17 asistlik etkileyici bir performansa imza atarak 5. kez üst üste 'triple-double' yaptı.

Nuggets'ta Jokic'in Sıcak Elleri

Nuggets, konuk ettiği Kings karşısında 9 sayı farkla galip geldi. Jokic, bu sezon NBA'de en çok 'triple-double' yapan oyuncu konumda. Jokic, bu sezon toplamda 20 triple-double ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Kings'te ise Domantas Sabonis, 23 sayı ve 17 ribaunt; DeMar DeRozan ise 24 sayı kaydederek takımına katkı sağladı.

Bucks'tan 5. Galibiyet

Doğu Konferansı'nda 4. sırada bulunan Milwaukee Bucks, konuk ettiği Miami Heat'i 125-96 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. Bucks'ın yıldızları arasında Damian Lillard 29 sayı, 11 asist ve 9 ribaunt; Giannis Antetokounmpo ise 25 sayı ve 12 ribaunt ile öne çıktı.

Heat'te Kel'el Ware, 22 sayı ve 10 ribaunt; Tyler Herro 21 sayı ve 9 asist ile sahada yer aldı.

Maç Sonuçları