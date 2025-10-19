Nilüfer Belediyespor Avrupa Kupası'nda Tur Atladı — Hafnarfjördur 34-29

Nilüfer Belediyespor Avrupa Kupası'nda Tur Atladı

EHF Erkekler Avrupa Kupası | Nilüfer Belediyespor: 29 - Hafnarfjördur: 34

Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında İzlanda temsilcisi Hafnarfjördur'a 34-29 yenildi ancak tur atlayan taraf oldu.

Mücadele Bursa'daki Üçevler Spor Salonu'nda oynandı. İlk yarıyı İzlanda temsilcisi 19-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Hafnarfjördur, karşılaşmayı 34-29 galip tamamladı.

Ancak turu belirleyen ilk maçta Nilüfer Belediyespor'un elde ettiği 31-23 skoru oldu. Bu sonuçla Bursa temsilcisi, rövanşı kaybetmesine rağmen adını üst tura yazdırdı.

EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Nilüfer Belediyespor ile İzlanda'nın Hafnarfjördur ekibi, Üçevler Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesporlu Onur Ersin (önde), rakibiyle mücadele etti.