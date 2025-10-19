Nilüfer Belediyespor Avrupa Kupası'nda Tur Atladı — Hafnarfjördur 34-29

EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda Nilüfer Belediyespor rövanşı 34-29 kaybetti, ilk maçı 31-23 kazandığı için tur atladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 19:31
Nilüfer Belediyespor Avrupa Kupası'nda Tur Atladı — Hafnarfjördur 34-29

Nilüfer Belediyespor Avrupa Kupası'nda Tur Atladı

EHF Erkekler Avrupa Kupası | Nilüfer Belediyespor: 29 - Hafnarfjördur: 34

Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında İzlanda temsilcisi Hafnarfjördur'a 34-29 yenildi ancak tur atlayan taraf oldu.

Mücadele Bursa'daki Üçevler Spor Salonu'nda oynandı. İlk yarıyı İzlanda temsilcisi 19-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Hafnarfjördur, karşılaşmayı 34-29 galip tamamladı.

Ancak turu belirleyen ilk maçta Nilüfer Belediyespor'un elde ettiği 31-23 skoru oldu. Bu sonuçla Bursa temsilcisi, rövanşı kaybetmesine rağmen adını üst tura yazdırdı.

EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Nilüfer Belediyespor ile İzlanda'nın...

EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Nilüfer Belediyespor ile İzlanda'nın Hafnarfjördur ekibi, Üçevler Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesporlu Onur Ersin (önde), rakibiyle mücadele etti.

EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Nilüfer Belediyespor ile İzlanda'nın...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer Belediyespor Avrupa Kupası'nda Tur Atladı — Hafnarfjördur 34-29
2
Bosphorun Quarter Marathon: Ortaköy-Bebek Parkurunda 2.500 Katılımcı
3
Çaykur Rizespor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
4
Edirne'de Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe ve Bayrak Yarışları Sona Erdi
5
Vodafone Sultanlar Ligi: Göztepe, Aydın Büyükşehir'i 3-0 Yendi
6
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 84-75 Trabzonspor'u Yendi — Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Hafta
7
Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)