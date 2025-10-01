Nilüfer Belediyespor Deplasmanda Fark Yaptı: Ankara Hentbol 19-56

Nilüfer Belediyespor, Ardventure Erkekler Süper Ligi 7. haftasında Ankara Hentbol'u 56-19 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 20:29
Nilüfer Belediyespor Deplasmanda Fark Yaptı: Ankara Hentbol 19-56

Nilüfer Belediyespor Deplasmanda Fark Yaptı: Ankara Hentbol 19-56

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi — Karşılaşma Özeti

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Ankara Hentbol'u etkileyici bir oyunla 56-19 mağlup etti.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan mücadelede konuk ekip ilk yarıyı 26-9 önde tamamlayarak üstünlüğünü erken kurdu.

İkinci yarıda da temposunu koruyan Nilüfer Belediyespor, maç boyunca disiplinli savunma ve etkili hücumuyla farkı açtı ve karşılaşmayı 56-19'luk skorla kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği Alanyaspor Hazırlıklarını Taktik Antrenmanla Sürdürdü
2
Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası İstanbul'da Sona Erdi
3
BKT Avrupa Kupası: Lietkabelis 85-79 ile Beşiktaş GAİN'i Yendi
4
Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi 7. Hafta — İstanbul'da Güneysuspor ve İstanbul Gençlikspor Galip
5
Samsunspor Hazır: UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova Deplasmanı
6
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
7
Ertuğrul Doğan: MHK Türk Futbolunun Kanayan Yarası — Trabzonspor'un Planları

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin