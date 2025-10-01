Nilüfer Belediyespor Deplasmanda Fark Yaptı: Ankara Hentbol 19-56

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi — Karşılaşma Özeti

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Ankara Hentbol'u etkileyici bir oyunla 56-19 mağlup etti.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan mücadelede konuk ekip ilk yarıyı 26-9 önde tamamlayarak üstünlüğünü erken kurdu.

İkinci yarıda da temposunu koruyan Nilüfer Belediyespor, maç boyunca disiplinli savunma ve etkili hücumuyla farkı açtı ve karşılaşmayı 56-19'luk skorla kazandı.