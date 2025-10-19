Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Aras Spor — Vodafone Sultanlar Ligi

Nilüfer Belediyespor Eker, Vodafone Sultanlar Ligi 2. haftasında sahasında Aras Spor'u 3-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 21:28
Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Aras Spor — Vodafone Sultanlar Ligi

Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Aras Spor

Vodafone Sultanlar Ligi | 2. hafta

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor Eker, kendi saha avantajını kullanarak Aras Spor'u 3-2 yendi.

Karşılaşma, hem taraftarlar hem de takım kadroları için çekişmeli anlara sahne oldu. Ev sahibi ekip, zorlu mücadeleyi setlerde kazanarak galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Nilüfer Belediyespor Eker, sezonun 2. haftasında önemli bir galibiyet alırken, Aras Spor sahadan 2-3 mağlup ayrıldı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker ile Aras Spor, Cengiz Göllü...

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker ile Aras Spor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyespor Eker'den Ecenur Aksoy (4) ve Edwards (14), Aras Spor'dan Gamboa ile mücadele etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker ile Aras Spor, Cengiz Göllü...

İLGİLİ HABERLER

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da Sona Erdi
2
Erol Bulut: 'Daha yoğun çalışacağız' — Hesap.com Antalyaspor 3-2 mağlubiyeti
3
Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Aras Spor — Vodafone Sultanlar Ligi
4
Karşıyaka'da Şok Ayrılık: Ufuk Sarıca Görevini Bıraktı
5
Mersin Spor 84-80 ile TOFAŞ'ı Yendi | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Hafta
6
Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil Seçildi
7
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Nesibe Aydın Çanakkale'de 91-74 Kazandı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)