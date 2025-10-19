Nilüfer Belediyespor Eker 3-2 Aras Spor

Vodafone Sultanlar Ligi | 2. hafta

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor Eker, kendi saha avantajını kullanarak Aras Spor'u 3-2 yendi.

Karşılaşma, hem taraftarlar hem de takım kadroları için çekişmeli anlara sahne oldu. Ev sahibi ekip, zorlu mücadeleyi setlerde kazanarak galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Nilüfer Belediyespor Eker, sezonun 2. haftasında önemli bir galibiyet alırken, Aras Spor sahadan 2-3 mağlup ayrıldı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker ile Aras Spor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyespor Eker'den Ecenur Aksoy (4) ve Edwards (14), Aras Spor'dan Gamboa ile mücadele etti.