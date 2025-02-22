Nilüfer Belediyespor, Galatasaray'ı Yenerek Ligde Kalma Mücadelesi Veriyor

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde düşme hattında bulunan Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor, bu hafta sahasında Galatasaray Daikin ile oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Yıllardır Sultanlar Ligi'nde ve Avrupa kupalarında mücadele eden köklü ekip, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Nilüfer Belediyespor Eker, devre arasına kadar yalnızca bir galibiyet alabildi. Ancak, başantrenör değişikliği ve yapılan takviyelerle yeniden başarı umudu yakalayarak, kritik galibiyetler almak için mücadele ediyor.

Sezon boyunca çıktığı maçlarda 4 galibiyet ve 17 mağlubiyet ile toplamda 15 puan toplayan Bursa ekibi, ligde sondan ikinci sırada yer alıyor. Şimdi gözler, yarın galip gelmek için sahasında ağırlayacağı Galatasaray Daikin maçında.

Başantrenör Canbolat: "Geliş sebebim takımı ligde tutmak"

Nilüfer Belediyespor Eker Başantrenörü Burhan Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın hem Bursa hem de Türkiye voleybolu için önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Voleybolu seven bir şehirde, takımın ligde kalmasının gerekliliğine dikkat çeken Canbolat, şöyle konuştu:

"Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk yarının sonunda takımın başına geldim ve geliş sebebim takımı ligde tutmaktı. Geldikten sonra bazı kritik maçlar kaybetsek de sonuç itibarıyla 3 karşılaşmayı kazandık."

Canbolat, yapılan takviyelerin ardından iyi bir takım haline geldiklerini ifade ederek, bu hafta konuk edecekleri rakipleri Galatasaray Daikin'i mağlup etmeyi hedeflediklerini ifade etti. "Şansımızın olduğunu biliyoruz. Galatasaray maçına kazanabilmek için çıkacağız. Çünkü geriye 5 maçımız kaldı," dedi.

Canbolat, sözlerine şöyle devam etti: "Sezon sonunda Sarıyer ile oynayacağız. Onlarla evimizde oynayacağız ve büyük ihtimalle alabileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle Galatasaray ardından VakıfBank maçı var. Bir galibiyet almak, bizi daha rahatlatacak ve Sultanlar Ligi'nde kalmamıza yardımcı olacak. Her şey şu an bizim elimizde. Sarıyer maçına kadar bir galibiyet çıkarıp, işi garantilemek istiyoruz. Bizim gibi ligde kalmaya çalışan Aras Kargo ve Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları da var. Galibiyet sayılarımız ve puanlarımız hemen hemen eşit. Kalan 5 maçta kim daha iyi iş yaparsa, o ligi garantileyecek. Bizim hedefimiz bu maçlardan en az 2 galibiyet almak."