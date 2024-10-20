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Nilüfer Belediyespor Trabzon'u Mağlup Etti

Nilüfer Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 35-4 yenerek liderliğe yükseldi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:36
Nilüfer Belediyespor Trabzon'u Mağlup Etti

Hentbol Erkekler Süper Lig: Nilüfer Belediyespor'un Zaferi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında, Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-35 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

Maç, Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleşti ve oldukça çekişmeli bir şekilde geçti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 19-18'lik skorla önde tamamladı. İkinci yarıda da hakimiyetini sürdüren Nilüfer, galibiyeti 40-35'lik skorla elde etti.

Sonuçlar ve Lig Durumu

Bu sonuçla birlikte Nilüfer Belediyespor, ligde 7. galibiyetini kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan, Trabzon ekibi ise 5. mağlubiyetini alarak ligdeki zor günlerine devam ediyor.

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