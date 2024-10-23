Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi Antalya'da Tanıtıldı

Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi Tanıtımı

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Etkinlik, Kundu bölgesindeki Nirvana Cosmopolitan Otel'de gerçekleşti.

Antalya Valisi'nden 2029 Vizyonu

Toplantıda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, bisiklet dostu otel sayısının 30'a ulaştığını ifade etti. Antalya'nın bisiklet sporu için uygun şartlara sahip olduğunu vurgulayan Şahin, "Özellikle kış aylarında böyle bir iklime sahip olmak büyük bir avantaj. Ancak Antalya olarak daha fazla destek almayı bekliyoruz. 350 civarında otel ve 2 bin 500 turizm işletmesi bulunan bir şehirde, bu tür organizasyonlara sponsor olacakların daha fazla görünmesi gerekiyor. 2029 yılında Gran Fondo Dünya Şampiyonası'nı ağırlamak için elimizden geleni yapmaya hazırız," dedi.

Gran Fondo'nun Tarihçesi ve Gelecek Hedefleri

Toplantıda yer alan Mooves Event firma yetkilisi ve Organizasyon Komite Başkanı Necdet Alkandemir, Gran Fondo organizasyonunun 1970 yılında İtalya'da başladığını ve günümüzde 56 ülkede yapıldığını belirtti. Antalya'da son dört yıldır gerçekleştirilen yarışların bisiklet turizmine kattığı değerin giderek arttığını ifade eden Alkandemir, "Hedefimiz, 2029 yılında UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'nı Türkiye ve Antalya'ya getirmek. Başvurumuzu yaptık ve yerel yönetimlerin yanı sıra sponsorlarımızla bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz," diye konuştu.

Nirvana Gran Fondo Detayları

Kilit Group'un bünyesindeki Nirvana Hotels ana sponsorluğunda 14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek. Yarış, 98 kilometrelik uzun parkur, 66 kilometrelik kısa parkur, 20 kilometrelik zamana karşı etabı ve 66 kilometrelik para bisiklet parkurundan oluşacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından bu yıl dördüncüsü organize edilen amatör yol bisiklet yarışı "Nirvana Gran Fondo Dünya Serisi"nin tanıtımı, Kundu turizm bölgesindeki Nirvana Cosmopolitan Otel'de gerçekleştirildi.