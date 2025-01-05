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Nuggets, Jokic'in 46 Sayısıyla Spurs'ü Geçti: Maç Sonucu 122-111

Nuggets, Jokic'in 46 sayılık performansıyla Spurs'ü 122-111 mağlup etti. NBA'deki diğer sonuçlar da dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 10:22
Nuggets, Jokic'in 46 Sayısıyla Spurs'ü Geçti: Maç Sonucu 122-111

Amerikan Basketbol Ligi (NBA)'nde Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in 46 sayı attığı müthiş bir performansla San Antonio Spurs'ü 122-111 mağlup etti. Bu maç, ligin 9 maçlık periyodunun bir parçası olarak kaydedildi.

Nuggets, Spurs'e konuk olduğu müsabakada, uzatmaya giden karşılaşmada Jokic'in yanı sıra Michael Porter Jr 28 sayı, 10 ribaund ve Jamal Murray 13 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 5 top çalma ile galibiyete önemli katkılar sağladı. Böylece Nuggets, sezonun 20. galibiyetine ulaştı.

Spurs tarafında ise Harrison Barnes 22 sayı ve Victor Wembanyama 20 sayı, 23 ribaund ile oynayarak takımına destek olmaya çalıştı. Ancak bu çabalar, sezonun 17. mağlubiyetini önlemek için yeterli olmadı.

Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın da forma giydiği maçta Brooklyn Nets'i deplasmanda 123-94 mağlup etti. 76ers, bu sonuçla sezonun 14. galibiyetini elde etti. Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaund, 6 asist ile büyük bir performans sergilerken, Tyrese Maxey da 18 sayı, 7 asistle takıma katkıda bulundu. Adem Bona ise 7 dakika süre aldığı mücadelede 6 sayı, 3 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile oynadı.

Nets'te ise Ziaire Williams 19, Tyrese Martin ise 16 sayı ile takımına katkıda bulundu fakat bu, sezonun 22. yenilgisini engelleyemedi.

Maç Sonuçları

  • Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers: 94-123
  • Indiana Pacers - Phoenix Suns: 126-108
  • Detroit Pistons - Minnesota Timberwolves: 119-105
  • San Antonio Spurs - Denver Nuggets: 111-122 (Uzatmada)
  • Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers: 102-105
  • Miami Heat - Utah Jazz: 100-136
  • Chicago Bulls - New York Knicks: 139-126
  • Golden State Warriors - Memphis Grizzlies: 121-113
  • Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks: 131-105

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