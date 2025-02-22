Nurettin Açıkalın, Kayserispor'un Yeniden Başkanı

Kayserispor'da Nurettin Açıkalın Yeniden Başkan!

Kayserispor Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında, mevcut başkan Nurettin Açıkalın, oy birliği ile yeniden başkanlığa getirildi. Toplantı, Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Geçmiş Dönem Faaliyet Raporları Onaylandı

Olağanüstü genel kurulda, geçmiş döneme ait faaliyet raporları okunarak, katılımcılar tarafından onaylandı. Tek aday olarak seçimlere katılan Açıkalın, başkanlık görevini tekrar üstlendi.

Kayserispor'un Sorunlarına Çözümler Üretecek

Genel kurulda konuşan Açıkalın, başkanlık koltuğuna oturduğundan beri Kayserispor'un sorunlarına net çözümler bulmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Teknik ekip ve sportif direktör gibi kulübün belkemiği kadrolarını yenilediklerini ifade etti.

Şehrin Dinamiklerine Çağrı

Açıkalın, şehirdeki tüm dinamiklerin kulübe destek vermesi gerektiğini vurguladı. "Kayserispor, bu şehrin en büyük markasıdır," diyen Açıkalın, birlik ve beraberliğin sağlanmasının önemini ifade etti.

Önemli Mesajlar Verdi

Başkan, Kayserispor'un Konyaspor maçındaki başarılarından bahsederek, "Kimse Kayserispor'un sinir uçlarıyla oynamasın," şeklinde uyarıda bulundu. Taraftarlara seslenen Açıkalın, "Bu forma bu şehrin bayrağıdır, bayrak da düşmez," diyerek takımın arkasında duracaklarını ifade etti.

Yönetim Kurulu Listesi

Açıkalın'ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Nurettin Açıkalın

Rıza Ekut Yurdemi

Süleyman Akın

Mehmet Anadut

Gökhan Gülen

Samet Sarıoğlu

Ali Fidan

Mehmet Saçmacı

Murat Ekşi

Derviş Özçekirdek

Ayhan Gültekin

Muzaffer Polat

Ayrıca, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, altyapının önemine dikkat çekerek, buradan yetişen futbolcuların Kayserispor'a kazandırılması gerektiğini vurguladı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayserispor'un şehrin ortak değeri olduğunu ve ligde kalmasının önemini belirtti.