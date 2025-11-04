Nuri Şahin'den Erol Bulut'un İddialarına Sert Yanıt: "Böyle Şeylere Tenezzül Etmem"

Başakşehir teknik direktörü sosyal medya üzerinden açıklama yaptı

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un kulüp içinden bilgi sızdırıldığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.

Bulut, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Eyüpspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, kulüp içerisinden birinin Başakşehir ve Eyüpspor maçlarında rakip takıma bilgi sızdırdığını iddia etmişti.

Bu açıklamaların ardından Başakşehir Kulübü'nün paylaşımının ardından, Nuri Şahin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hayatım boyunca sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadım, böyle şeylere de tenezzül etmem. Ama benden daha da önemlisi; gecesini gündüzüne katarak çalışan ekip arkadaşlarımın böyle bir gündemin parçası haline getirilmesinden dolayı son derece üzüntülüyüm."

BAŞAKŞEHİR TEKNİK DİREKTÖRÜ NURİ ŞAHİN (ARŞİV)