Nuri Şahin: 'İkinci yarı çok iyi oynadık ama yetmedi' — RAMS Başakşehir Gençlerbirliği Mağlubiyeti

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Gençlerbirliği karşısındaki mağlubiyeti 'çok gereksiz' olarak nitelendirdi; ikinci yarı iyi oynadık ama yetmedi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 23:11
RAMS Başakşehir'den Gençlerbirliği Maçı Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın Teknik Direktörü Nuri Şahin mücadeleyi ve performansı değerlendirdi.

Şahin'den sert sözler: 'Çok gereksiz bir mağlubiyetti'

Nuri Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ' Çok gereksiz bir mağlubiyetti bizim için. Çünkü yine deplasmanda bir 45 dakikayı harcadık diyebilirim. Ligimiz çok sert. 45 dakika yetmiyor, belki diğer maçlarda da söylediklerimin aynısını söylüyorum şu anda ama gerçek bu. İkinci yarı çok iyi bir oyun oynadık ama yetmedi. Mağlup olduk, çok gereksiz bir mağlubiyetti' dedi.

Şahin'in sözleri, takımın ikinci yarıdaki performansına rağmen skor adına beklenen sonucu alamamasına işaret etti ve deplasman maçlarındaki 45 dakikalık performans eksikliğinin vurgulanmasıyla dikkat çekti.

