DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.317.484,76 0,36%

Nurselen Yalgettekin'in Şampiyonluğu Cizre'de Coşkuyla Kutlandı

Şırnak'ta, Nurselen Yalgettekin'in Avrupa Boks Şampiyonası'ndaki zaferi dev ekrandan izlendi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 20:53
Nurselen Yalgettekin'in Şampiyonluğu Cizre'de Coşkuyla Kutlandı

Nurselen Yalgettekin'in Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Bulgaria'nın Sofya kentinde gerçekleştirilen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 48 kilo finalinde kazanan milli boksör Nurselen Yalgettekin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cizre Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekrandan izlenen final mücadelesine, Yalgettekin'in ailesinin yanı sıra Şırnak Valisi Birol Ekici ve Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da katıldı. İzleyiciler, Nurselen'in İrlandalı rakibi Irving Carleigh Maria'yı yenerek elde ettiği şampiyonluğu heyecanla takip etti.

Vali Ekici, Yalgettekin'in başarısını kutlayarak şampiyon boksörün ailesini tebrik etti. Cizre'deki etkinlik, milli sporcunun başarısının yerel topluluk tarafından nasıl benimsendiğini gözler önüne serdi.

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkmayı...

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkmayı başaran Nurselen Yalgettekin'in final maçı, memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde dev ekrandan takip edildi.

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkmayı...

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkmayı başaran Nurselen Yalgettekin'in final maçı, memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde dev ekrandan takip edildi.

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkmayı...

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkmayı başaran Nurselen Yalgettekin'in final maçı, memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde dev ekrandan takip edildi.

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hentbol Kadınlar Süper Lig 6. Haftasında Maçlar Tamamlandı
2
Galatasaray Daikin, Zeren Spor'u Rahat Geçti
3
Eyüpspor, Göztepe'yi 1-0 Geçti
4
Şanlıurfaspor, Adanaspor'u 4-1 Mağlup Etti
5
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Heyecan Devam Ediyor
6
Milli Eskrimciler Satellite Turnuvası'ndan Madalyalarla Döndü
7
Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 Geçti

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’