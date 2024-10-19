Nurselen Yalgettekin'in Şampiyonluğu Cizre'de Coşkuyla Kutlandı

Nurselen Yalgettekin'in Şampiyonluğu Coşkuyla Kutlandı

Bulgaria'nın Sofya kentinde gerçekleştirilen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 48 kilo finalinde kazanan milli boksör Nurselen Yalgettekin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cizre Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekrandan izlenen final mücadelesine, Yalgettekin'in ailesinin yanı sıra Şırnak Valisi Birol Ekici ve Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da katıldı. İzleyiciler, Nurselen'in İrlandalı rakibi Irving Carleigh Maria'yı yenerek elde ettiği şampiyonluğu heyecanla takip etti.

Vali Ekici, Yalgettekin'in başarısını kutlayarak şampiyon boksörün ailesini tebrik etti. Cizre'deki etkinlik, milli sporcunun başarısının yerel topluluk tarafından nasıl benimsendiğini gözler önüne serdi.

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkmayı başaran Nurselen Yalgettekin'in final maçı, memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde dev ekrandan takip edildi.

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkmayı başaran Nurselen Yalgettekin'in final maçı, memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde dev ekrandan takip edildi.

Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkmayı başaran Nurselen Yalgettekin'in final maçı, memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde dev ekrandan takip edildi.