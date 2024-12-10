DOLAR
34,85 -0,06%
EURO
36,77 0%
ALTIN
2.985,02 -0,32%
BITCOIN
3.386.233,07 -0,65%

Nwakaeme'nin Kasımpaşa Performansı Galatasaray Maçı Öncesi Umut Verdi

Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa maçında attığı golle Galatasaray maçı öncesi umutları artırdı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:06
Nwakaeme'nin Kasımpaşa Performansı Galatasaray Maçı Öncesi Umut Verdi

Nwakaeme'nin Kasımpaşa Performansı Galatasaray Maçı Öncesi Umut Verdi

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında gösterdiği başarılı performans ve attığı golle Galatasaray maçı için umut verdi. Süper Lig'e döndüğü sezonda sakatlıklarla mücadele eden Nwakaeme, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna girerek gol suskunluğunu bozdu.

Nwakaeme'nin Bordo-Mavili Takımdaki Geçmişi

Trabzonspor'a ilk gelişinde büyük bir performans sergileyen Nwakaeme, 145 resmi maçta 47 gol atmıştı. Sakatlık sorunları nedeniyle son dönemde etkili olamayan oyuncu, bu sezon 7 maçta 413 dakika süre aldı.

929 Gün Sonra Gelen Gol

Nwakaeme, son golünü 22 Mayıs 2022'deki Başakşehir maçında atmıştı ve Kasımpaşa karşısında kaydettiği gol, 929 gün sonra gelen mutluluk oldu. Ayrıca, Trabzon'daki 2-2 biten Bellona Kayserispor maçında da 1 asist yapmıştı.

Galatasaray'a Karşı Başarılı Performansı

Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla ligde Galatasaray'a üç gol atmayı başardı. 2021-2022 sezonunda yapılan 2-2 biten maçta 1 gol, 2018-2019 sezonunda evinde 4-0 kazandıkları maçta ise 2 gol kaydetti.

Sezon İçindeki Performansı

2018-2019 sezonunda Hapoel Beer Sheva takımından 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen Nwakaeme, ilk sezonunda 31 maçta 11 gol kaydetmişti. Ardından Suudi Arabistan'ın Al-Fayha takımına transfer olan tecrübeli forvet, iki sezonun ardından bu sene Trabzonspor'a döndü.

İLGİLİ HABERLER

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi Hedefiyle Gaziantep'i Temsil Ediyor
2
3 Ayda Türkiye Şampiyonu Olan Dicle Alan, Uluslararası Hedeflere Koşuyor
3
Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında 280. Maçına Çıkıyor
4
Nwakaeme'nin Kasımpaşa Performansı Galatasaray Maçı Öncesi Umut Verdi
5
Hatay'daki Depremzedeler İçin Spor Kursları: 8 Branşta Geleceğe Hazırlık
6
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u Yenerek Evinde 4'te 4 Yaptı
7
Hasan Engin Tuncer Yeniden Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!