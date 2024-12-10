Nwakaeme'nin Kasımpaşa Performansı Galatasaray Maçı Öncesi Umut Verdi

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa karşısında gösterdiği başarılı performans ve attığı golle Galatasaray maçı için umut verdi. Süper Lig'e döndüğü sezonda sakatlıklarla mücadele eden Nwakaeme, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna girerek gol suskunluğunu bozdu.

Nwakaeme'nin Bordo-Mavili Takımdaki Geçmişi

Trabzonspor'a ilk gelişinde büyük bir performans sergileyen Nwakaeme, 145 resmi maçta 47 gol atmıştı. Sakatlık sorunları nedeniyle son dönemde etkili olamayan oyuncu, bu sezon 7 maçta 413 dakika süre aldı.

929 Gün Sonra Gelen Gol

Nwakaeme, son golünü 22 Mayıs 2022'deki Başakşehir maçında atmıştı ve Kasımpaşa karşısında kaydettiği gol, 929 gün sonra gelen mutluluk oldu. Ayrıca, Trabzon'daki 2-2 biten Bellona Kayserispor maçında da 1 asist yapmıştı.

Galatasaray'a Karşı Başarılı Performansı

Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla ligde Galatasaray'a üç gol atmayı başardı. 2021-2022 sezonunda yapılan 2-2 biten maçta 1 gol, 2018-2019 sezonunda evinde 4-0 kazandıkları maçta ise 2 gol kaydetti.

Sezon İçindeki Performansı

2018-2019 sezonunda Hapoel Beer Sheva takımından 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen Nwakaeme, ilk sezonunda 31 maçta 11 gol kaydetmişti. Ardından Suudi Arabistan'ın Al-Fayha takımına transfer olan tecrübeli forvet, iki sezonun ardından bu sene Trabzonspor'a döndü.