Odunpazarı'nın Hedefi: Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde İlk Dört

YAVUZ EMRAH SEVER - Geçen sezonu namağlup tamamlayarak tarihinde ilk kez Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Odunpazarı, play-off'ta yer almak istiyor.

Hızlı yükseliş ve hedefler

Son iki sezonda önce 2. Lig'den 1. Lig'e, sonra da 1. Lig'den Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne çıkmayı başaran Odunpazarı, tarihinde ilk kez yer aldığı ligde, üst sıralarda kendisine yer bulma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Tecrübeli ve başarılı antrenör Hakan Günal ile sezona giriş yapan Odunpazarı, tecrübeli ve genç sporculardan kurulu bir ekiple sezona açtı. Sezonun kalan maçlarında en iyi sonuçları almak isteyen kulüp, 8 takımlı ligi ilk 4 sıradaki takım arasında tamamlamayı hedefliyor.

Antrenörün değerlendirmesi

Odunpazarı'nın Antrenörü Hakan Günal, AA muhabirine, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin alt liglerle karşılaştırılmasının mümkün olmadığını, süper ligin kelimenin tam anlamıyla en iyilerin yeri olduğunu söyledi. Lige galibiyetle başlamalarına karşın son oynanan maçta yaptıkları hatalar nedeniyle istedikleri sonucu alamadıklarını ifade etti.

Günal, sezonun geri kalan bölümünde 24 maç olduğunu belirterek, "24 maç sonucunda istediğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı. Günal ayrıca, ligde gelecek maçların kendileri lehine geçeceği inancını taşıdığını dile getirerek, "Kalan maçlar yüzde 60 bizim lehimize biter." değerlendirmesinde bulundu.

Günal hedefleri için net konuştu: "Bizim hedefimiz ilk 4. Önce kısa vadeli birincil hedefimiz, Play-Off Grubu'na kalmak. Orada da gidebileceğimiz en iyi yere gidebilmeyi istiyoruz. Üçüncülük, ikincilik oluyorsa birincilik. İlk 4'e kaldığımız zaman biz bütün hedefi tamamlamış oluyoruz."

Oyuncuların beklentileri

Son üç sezondur mavi beyazlı kulübün formasını giyen takım kaptanı Esra Ertap Koyunoğlu, takım olarak bu yıl hedeflerinin büyüdüğünü belirtti. Ligde ilk 4 sırada yer alabilmek için mücadele ettiklerini söyleyen Koyunoğlu, "Çok iyi bir kadro kurduk. Antrenörümüz ligin en tecrübeli antrenörlerinden birisi. Takımda çok fazla tecrübeli isim var. Bir o kadar da genç oyuncumuz var. Bence çok güzel bir takım oluştu. Önümüzdeki yıl için hedefimize ulaştığımızda, hedeflerin daha da büyüyeceğine inanıyorum. Destekler çok büyük." dedi.

Yeni transferlerden Betül Yılmaz, "Bir kere Eskişehir için çok istiyoruz. Yönetim kurulu çok heyecanlı. Ekibi büyük bir heyecanla kurmuşlar. Onların heyecanı da bize geçiyor. İlk defa bu lige çıkmış bir takım olarak başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonu yurt dışında geçiren ve bu yıl ekibe dahil olan Didem Hoşgör de, "Hedefimiz tabii ki şampiyonluk ama ilk 4'e girip sonrasında şampiyon olmayı hedefliyoruz. Her şey adım adım. Hazırlıklarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Umarım istediğimiz gibi olur ve süper lige yeni çıkan bir ekip olarak Eskişehir'e şampiyonluğu getiririz." diyerek beklentisini aktardı.