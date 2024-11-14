OGM Ormanspor, Bodrum'u Deplasmanda Geçti: 97-70

OGM Ormanspor, Bodrum'u Zorlanmadan Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında, OGM Ormanspor, deplasmanda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda OGM Ormanspor, rakibini 97-70 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Deplasmandaki bu zorlu karşılaşma, OGM Ormanspor'un istikrarlı performansını sürdürdüğünün bir göstergesi oldu. Takım, özellikle ilk yarıda yakaladığı üstünlükle maçı kontrolü altında tutmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte OGM Ormanspor, ligdeki konumunu güçlendirmiş oldu. YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ise daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.