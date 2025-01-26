OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri'yi 81-76 Geçti!

OGM Ormanspor'un Başarılı Maçı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında, OGM Ormanspor, Melikgazi Kayseri Basketbol karşısında önemli bir galibiyet aldı. OGM Ormanspor, konuk ekip81-76’lık skorla galip ayrıldı.

Maçın Özeti

Karşılaşma boyunca gösterdiği üstün performans ile OGM Ormanspor, zorlu geçen maçta rakibini geçmeyi başardı. Melikgazi Kayseri Basketbol'un evinde gösterdiği çaba, galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte OGM Ormanspor, ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu. Önümüzdeki maçlar için hazırlıklarını sürdüren OGM Ormanspor, bu galibiyetle morale kavuştu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor Kadir Has Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Crystal Simone Dangerfield (solda) rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor Kadir Has Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Melikgazi Kayseri Basketbol oyuncusu Crystal Simone Dangerfield (solda) rakibiyle mücadele etti.