Oğuz Akbulut, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4. oldu

Oğuz Akbulut'un Paralimpik Başarısı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, milli atletimiz Oğuz Akbulut, erkekler 400 metre T12 sınıfında 4. sırada yer aldı.

Stade de France'da Heyecan Verici Final

Atletizm branşındaki bu önemli final, Stade de France'da gerçekleştirildi. Dört sporcunun mücadele ettiği finalde, Oğuz Akbulut, 50.68 saniyelik derecesiyle yarışı tamamladı.

Madalya Sıralaması

T12 kategorisinde kazananlar arasında Faslı Mouncef Bouja altın, Amerikalı Noah Malone gümüş ve Tunuslu Rouay Jebabli bronz madalyanın sahibi oldu.