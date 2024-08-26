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Oğuzhan Özyakup, Futbola Veda Etti

Eski milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, profesyonel kariyerine son verdi. Beşiktaş'taki anılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 18:50
Oğuzhan Özyakup, Futbola Veda Etti

Oğuzhan Özyakup'un Futbol Kariyerine Veda İfadesi

Eski A Milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı. Özyakup, bu kararını sosyal medya üzerinden duyurarak, futbola duyduğu sonsuz sevgiye rağmen yeterli hedeflerin bulunmadığını belirtti.

Kariyerinde Unutulmaz Anılar

Paylaşımında, kariyeri boyunca birçok hayalini gerçekleştirdiğini ve şampiyonluklar yaşadığını ifade eden Özyakup, "Çok şanslıyım ki, hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı buldum. Ancak son iki sezonda oynadığım futbol tarzımdan memnun olmadığımı fark ettim." diyerek kararının arka planını açıkladı.

Beşiktaş'a Olan Bağlılığı

Oğuzhan, futbol kariyerinde başka bir kulüpte oynama fikrinin kendisi için mümkün olmadığını vurgulayarak, "Her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak anılmak istedim. Birkaç aydır bu kararı almak için düşündüm, ancak futbola olan sevgim ve değerime karşılık yeterli hedefler bulunmadığı için veda etme kararı aldım." dedi.

Önemli Başarılar ve Milli Takım Kariyeri

2012 yılında Beşiktaş'a transfer olan Özyakup, burada 10 yıl geçirdi. Üç Süper Lig, bir Ziraat Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca, A Milli Futbol Takımı'nın formasını 43 kez giydi.

Son olarak, futbol kariyeri boyunca destek olan herkese teşekkür eden Oğuzhan Özyakup, spor hayatını geride bırakmış oldu.

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