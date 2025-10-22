Okan Buruk: "3 gol, ofansif başarımızın kanıtı" — Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt

Okan Buruk: Ofansif olarak çok iyi işler yaptık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maçın genel değerlendirmesi

Buruk, RAMS Park'taki karşılaşmayı değerlendirirken, "Maça çok iyi başladık. İlk yarıda 2 gol, girdiğimiz pozisyonlar ve yaptığımız iyi baskılar vardı. Rakibimize sadece 1 pozisyon verdik. Skoru daha da artırabileceğimiz bir ilk yarı geçirdik. Ön alan baskıları doğruydu. Top bizdeyken de çok rahat ve güvenliydik." dedi.

İkinci yarıyla ilgili olarak Buruk, "İkinci yarı rakibimiz bize göre daha fazla topla oynadı. Daha çok risk aldılar. 3-0 sonrasında yaptığımız değişikliklerle pozisyonlara girdik ve savunmada rakibi doğru şekilde karşıladık. Bir gol yedik ama skoru artıracak şanslar elimize geldi. Gol beklentisi, rakip ceza sahasında buluşma ve bir Şampiyonlar Ligi maçında 3 gol atma, ofansif olarak çok iyi işler yaptığımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Taraftar ve atmosfer

Türk futbolu için unutulmaz bir gece olduğunu vurgulayan Buruk, "Güzel bir geceydi. Türk futbolu için çok değerliydi. Oyunun içinde taraftarımızla yaptığımız baskılar, top rakipteyken oluşan atmosfer inanılmazdı. Bugün taraftarımızla performansımızı en yukarı çektik, beraber savaştık, rakip kaleye gittik, savunma yaptık. Bugün burada olan muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Hedef: İlk 8

Buruk, "Devler Ligi'nde ilk hedefimiz lig etabını ilk 8'de bitirmek" diyerek takımın hedefini açıkladı. Üç maç sonunda 6 puana ulaştıklarını hatırlatan teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maçın bitmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki puan durumuna baktık. İlk hayalim Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maçlık başarımızı yükseltmek. Önümüzde 5 maç daha var. Şampiyonlar Ligi'yle ilgili hayal kurduk."

Buruk, ayrıca iç saha programına da dikkat çekti: "Şu anki ilk hedefim 4 gün sonra yapacağımız Göztepe maçı. Sonrasında iç sahada Trabzonspor ile karşılaşacağız. Maç maç giderek hem Süper Lig şampiyonluğunu kazanmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi doğru bir şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız."

Taraftara çağrı: Barış Alper'e sahip çıkın

Oyundan çıkarken ıslıkla tepki gören Barış Alper Yılmaz hakkında konuşan Buruk, "Çok küçük bir kesimden tepki geldi. Bunun olmaması gerek. O anda 3-0 öndeydik. Barış inanılmaz mücadele etti. Bizim için çok değerli, önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı ve taraftarlardan oyunculara sahip çıkmalarını istedi.

Bodo/Glimt oyuncuları için özel bir anı

RAMS Park atmosferinin her iki takım için de değerli olduğunu belirten Buruk, Norveçli bazı basın mensuplarının Kjetil Knutsen'in kulak tıkacı kullandığını hatırlatması üzerine, "Bunu bir önceki Liverpool maçında da yaşamıştık. Kulaklarımız alışıktı. Böyle bir atmosferi yaşayan Bodo/Glimt oyuncuları için de güzel bir anı. Kaybettiler, üzgünler ama böyle bir atmosferde futbol oynamak büyük bir tecrübe." dedi.

Osimhen değerlendirmesi ve transfer bedeli

Maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen için Buruk, "Osimhen'in gollerinin dışında da pozisyonları var. Yunus'a pas verdiği bir pozisyon oldu. Çok elit bir santrfor. Bu sezon yapılan transferleri gördüğümüzde Osimhen'e verilen 75 milyon avronun çok normal belki de düşük olduğunu düşünebiliriz." yorumunu yaptı.

Oyuncuların adanmışlığı: Torreira örneği

Lucas Torreira'nın babasının sağlık sorunlarına rağmen sahada yer almak istemesini örnek gösteren Buruk, "Teknik direktör olarak işim sadece antrenman yaptırmak değil. Oyuncularımla çok yakınım. Torreira'nın takımı ne kadar sevdiğini, her şeye rağmen bu maçta oynamak istemesini konuşmak lazım. Sadece Galatasaray'ın başarısı ve Galatasaraylıları mutlu etmek için mücadele ediyorlar." dedi ve oyuncularının adanmışlığının üzerinde durdu.

