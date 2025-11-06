Okan Buruk: Ajax Deplasmanında Önemli Bir Galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax’ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

Maçın genel değerlendirmesi

Buruk, karşılaşma sonrası, "Genel olarak iyi işler yaptık ve önemli bir galibiyet aldık. O yüzden çok sevinçliyim" dedi. Teknik adam, rakibin başlangıç dizilişine değinerek özellikle orta saha düzeni ve maç içindeki yer değiştirmelerin taktiğe etkisini anlattı.

Buruk, "Rakibin 11'ini gördüğümüzde üç orta saha oyuncusu olduğunu düşündük. Oyun başladıktan sonra bir orta sahanın kanata geçtiğini ve top ayaktayken içeri girdiğini gördük. Bu durum rakibin hücum etkinliğini azalttı" ifadelerini kullandı.

İlk yarı ve oyuncu değişiklikleri

Teknik direktör, ilk yarıda topa daha çok sahip olan taraf olduklarını belirterek, "Belki de dakikalarca topa sahip olduğumuz bölümler oldu. Burada üretkenliğimiz biraz azdı. Osimhen’in iki tane ilk yarı önemli gol pozisyonu vardı. Belki birinci golü bulsaydık oyun değişebilirdi" diye konuştu.

Buruk, ikinci yarıdaki hamlelerin maçın seyrini değiştirdiğini vurgulayıp, "Barış ile yaptığımız değişiklikler ve hücumda önde kullandığımız oyuncular sonrası golleri bulduk. Rakibimize çok büyük fırsatlar vermedik" dedi.

Takım kimliği ve geçen sezon değerlendirmesi

Genç bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Buruk, oyuncularını tebrik etti: "Oyuncularım maçı çok istediler. Hem top rakipteyken hem top bizdeyken iyi işler yaptık." Geçen seneki başarısız dönemlere ilişkin sorumluluğu üstlendiğini belirterek, o süreçten çıkarılan derslere değindi.

Sezona kötü başlayıp Liverpool maçı sonrası yükseliş yakaladıklarını belirten Buruk, "Bu sezon daha çok takım olduk. Yeni transferlerin takıma adapte olması zaman aldı ama bu süreci tamamladık" ifadelerini kullandı.

Avrupa sıralaması ve kulüp öncelikleri

Buruk, ligde rakiplere karşı farkı ve Avrupa’daki durumlarını şöyle özetledi: "Türkiye liginde en yakın rakiplerimize 4 puan fark attık. Avrupa’da şu anda 9. sıraya yükseldik. En başta oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ben Galatasaray’ın akademisinden yetiştim; Galatasaray’ın başarısı benim için her şeyin önünde."

Forvet hattı ve Osimhen değerlendirmesi

Osimhen hakkında soruya Buruk, "Bizim için santrfor çok önemli; iki tane çok önemli forvete sahibiz. Victor (Osimhen) için özellikle son haftalardaki performansına parantez açmak gerekiyor. Takımı sahiplenen, savunmasını yapan ve arkadaşlarına oyun içinde iyi bir opsiyon olan çok değerli bir oyuncu" sözleriyle yanıt verdi.

Buruk, transfer sürecinde emeği geçen yönetime teşekkür ederek, "Bonservisiyle kadromuza kattığımız oyuncu Galatasaray’ın hedeflerini ve seviyesini gösteriyor. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde Osimhen ile birlikte büyük başarı yakalamak" dedi.

Hollanda geleneği ve maçın önemi

Hollanda’da kazanmanın zorluğuna dikkat çeken Buruk, "Uzun zamandır Hollanda’da kazanamıyordu Türk takımları. Burada bizim için önemli bir galibiyet oldu. Stratejik anlamda geleceğimizi belirleyen bir karşılaşmaydı" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca takım savunmasının doğru yapıldığını ve gol yemeden maçı tamamlamanın memnuniyet verici olduğunu ekledi.

Şampiyonlar Ligi hedefleri ve fikstür endişesi

Buruk, turnuva hedefleriyle ilgili olarak, Liverpool galibiyetinin takımı yukarı taşıdığını ve önlerindeki maçları tek tek kazanarak hedeflerin büyütüleceğini söyledi. Yeni format nedeniyle Ocak ayındaki 7. ve 8. maçların zorluklarına dikkat çekti ve son iki maça kadar puan toplamanın önemini vurguladı.

Wesley Sneijder yorumu

Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Buruk, "Bir kere Wesley Sneijder Galatasaray için çok önemli, çok değerli ve Galatasaray taraftarının çok sevdiği bir oyuncu" diyerek sözlerini tamamladı.

Öne çıkan not: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax’ı 3-0 yenerek önemli bir deplasman galibiyeti elde etti ve Buruk bu sonucu takım disiplinine ve kolektif savunmaya bağladı.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, AJAX MAÇININ ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "GENEL OLARAK İYİ İŞLER YAPTIK VE ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK. O YÜZDEN ÇOK SEVİNÇLİYİM" DEDİ.