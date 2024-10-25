Okan Buruk Apandisit Ameliyatı Geçirdi

Okan Buruk, Ameliyat Geçirdi

Galatasaray Futbol Takımı'nın teknik direktörü Okan Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle acil bir operasyon geçirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Buruk'un ani bir şekilde rahatsızlandığı ve öğle saatlerinde ameliyata alındığı belirtildi.

Kulüpten Geçmiş Olsun Mesajı

Açıklamada, “Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.” ifadeleriyle Buruk’a destek verildi.

Okan Buruk'un sağlık durumu hakkında ilerleyen günlerde ek bilgi verilmesi bekleniyor.