Okan Buruk Galatasaray'da 100. Lig Maçını Oynadı

Okan Buruk Galatasaray'ın Başında 'Dalya' Dedi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile önemli bir başarıya imza attı. Buruk, bu karşılaşma ile birlikte sarı-kırmızılı takımın başındaki 100. lig maçına çıktı.

Okan Buruk'un Başarılar Dolu Kariyeri

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da futbolcu olarak unutulmaz bir iz bırakan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde de dikkat çekici bir performans sergiliyor. 2021-2022 sezonunda takımın 13. sırada olduğu dönemde göreve getirilen Buruk, 2,5 sezonda 138 resmi maçta görev alarak 99 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 yenilgi elde etti.

Süper Lig'de İki Sezon Şampiyonluk

Okan Buruk, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100. karşılaşmasını yönetti. Geride kalan 99 maçta 81 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 yenilgi alan Buruk, Galatasaray’ı son 2 sezonda şampiyonluğa taşıdı. Bu sezon ise 25 maç sonunda namağlup lider konumda bulunuyor.