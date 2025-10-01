Okan Buruk: Galatasaray, Liverpool'u RAMS Park'ta 1-0 Yenerek Hak Etti

Okan Buruk, RAMS Park'ta alınan 1-0'lık Liverpool galibiyetinin haklı olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde konsantrasyonun sürmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 02:22
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 02:22
Okan Buruk: Galatasaray, Liverpool'u RAMS Park'ta 1-0 Yenerek Hak Etti

Okan Buruk: Galatasaray, Liverpool'u RAMS Park'ta 1-0 Yenerek Hak Etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta alınan 1-0lık Liverpool galibiyetinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maçın genel değerlendirmesi

Buruk, karşılaşmayı taktiksel açıdan başarılı bulduğunu belirterek, "Maçın genelinde yaptığımız mücadeleyle galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi. Rakibin Avrupa'nın en güçlü kadrolarından biri olduğunu vurgulayan Buruk, erken golün avantaj sağladığını ve ikinci gol şanslarını da yakaladıklarını söyledi. Ayrıca rakibe çok az pozisyon verdiklerini ve Liverpool'dan gol yememenin değerli olduğunu ifade etti.

Tottenham karşılaştırması

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile alınan 3-2lik iç saha galibiyetiyle bu maçı kıyaslayan Buruk, iki karşılaşmanın doğası gereği farklı olduğunu anlattı. Tottenham maçında takımın daha fazla domine ettiğini, bu mücadelede ise taktiksel olarak rakibi karşılamada ve savunmada iyi iş yapıldığını söyledi.

Galibiyetin anlamı ve yol haritası

51 yaşındaki teknik adam, bu galibiyetin hem camiaya hem de ülke futboluna moral verdiğini belirtti. Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü tecrübeyi düzelttiklerini ve Liverpool'u yenerek kaybedilen 3 puanı aldıklarını söyledi. Ancak uyarısını sürdürerek, "Bu maçta sadece bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı ve kalan 6 maça aynı konsantrasyonla hazırlanılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa hedefi ve takım içi uyum

Buruk, bu sezon Avrupa'da başarı hedeflediklerini, kadronun yeterli olduğunu ve yeni oyuncularla birlikte takım olarak birbirlerine alıştıklarını söyledi. Her maçın bir tecrübe olduğunu, diziliş ve oyuncu uyumunun zamanla gelişeceğini ekledi.

Adaptasyon ve maçlar arasındaki farklılıklar

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçıyla Liverpool karşılaşması arasındaki performans farkını değerlendiren Buruk, yeni gelen oyuncuların adaptasyon sürecine dikkat çekti. Alanyaspor maçında yapılan risklerden ve rotasyonlardan bahseden Buruk, savunma dörtlüsünün ilk kez birlikte oynadığını ve Osimhen ile Icardi gibi isimlerin form durumlarının etkili olduğunu söyledi. Maçlar arasındaki farklılıkları adaptasyon ve konsantrasyon eksikliğiyle açıkladı.

Leroy Sane tercihi

Alman yıldız Leroy Sane hakkında da konuşan Buruk, Sane'den memnun olduklarını belirtti. Liverpool maçında tercih sebeplerini açıklayan Buruk, oyun planında üç orta saha kullandıklarını, İlkay'ı hem önde hem orta sahada değerlendirmek istediklerini ve bu nedenle Sane'ye süre veremediğini ifade etti. Buruk, Sane'nin takıma uyumlu olduğunu ve ilerleyen maçlarda daha fazla süre alacağını söyledi.

Eleştirilere tepki

Teknik direktör, son dönemde kendisine ve ekibine yönelik eleştirileri değerlendirdi. Avrupa'daki kötü sonuçların eleştiri getirdiğini kabul eden Buruk, bel altı eleştirilerin can sıkıcı olduğunu ve ekibine yönelik haksız saldırılardan rahatsız olduğunu dile getirdi. Ayrıca, takımın antrenman verileri ve sakatlık oranları konusunda yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

İlkay Gündoğan'ın katkısı

Buruk, İlkay Gündoğan'ın oyun kalitesi ve saha görüşünü övdü. İlkay'ın en önemli katkısının takım savunmasını Osimhen ile önde başlatmak olduğunu belirten teknik adam, oyuncunun maç kondisyonunu geliştirirken takıma önemli bir liderlik desteği verdiğini söyledi.

Beşiktaş derbisi ve takvim

Son olarak Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi oynanacak Beşiktaş derbisine Liverpool galibiyetinin moraliyle çıkacaklarını aktardı. Sergen Yalçın'a maç öncesi iyi dilekleri için teşekkür eden Buruk, oyuncularına izin verdiğini ve Beşiktaş maçına en güçlü şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Hedeflerinin ligde 8'de 8 yapmak olduğunu da dile getirdi.

Not: Basın toplantısından aktarılan tüm tarihler, maç skorları ve isimler haber metninde korunmuştur.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okan Buruk: Galatasaray, Liverpool'u RAMS Park'ta 1-0 Yenerek Hak Etti
2
İlkay Gündoğan: Galatasaray'ın Liverpool Zaferi Öz Güvenimizi Artırdı
3
Victor Osimhen: "Bu performansla teknik olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik" — Galatasaray 1-0 Liverpool
4
Edirne'de 19. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Heyecanı Başladı
5
Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 41. Karşılaşması
6
BKT Avrupa Kupası: Ratiopharm Ulm, Türk Telekom'u 96-93 Yendi
7
Varna'da Genç Cimnastikçiler 5 Madalya Kazandı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar