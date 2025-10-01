Okan Buruk: Galatasaray, Liverpool'u RAMS Park'ta 1-0 Yenerek Hak Etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta alınan 1-0lık Liverpool galibiyetinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Maçın genel değerlendirmesi

Buruk, karşılaşmayı taktiksel açıdan başarılı bulduğunu belirterek, "Maçın genelinde yaptığımız mücadeleyle galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi. Rakibin Avrupa'nın en güçlü kadrolarından biri olduğunu vurgulayan Buruk, erken golün avantaj sağladığını ve ikinci gol şanslarını da yakaladıklarını söyledi. Ayrıca rakibe çok az pozisyon verdiklerini ve Liverpool'dan gol yememenin değerli olduğunu ifade etti.

Tottenham karşılaştırması

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile alınan 3-2lik iç saha galibiyetiyle bu maçı kıyaslayan Buruk, iki karşılaşmanın doğası gereği farklı olduğunu anlattı. Tottenham maçında takımın daha fazla domine ettiğini, bu mücadelede ise taktiksel olarak rakibi karşılamada ve savunmada iyi iş yapıldığını söyledi.

Galibiyetin anlamı ve yol haritası

51 yaşındaki teknik adam, bu galibiyetin hem camiaya hem de ülke futboluna moral verdiğini belirtti. Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü tecrübeyi düzelttiklerini ve Liverpool'u yenerek kaybedilen 3 puanı aldıklarını söyledi. Ancak uyarısını sürdürerek, "Bu maçta sadece bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı ve kalan 6 maça aynı konsantrasyonla hazırlanılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa hedefi ve takım içi uyum

Buruk, bu sezon Avrupa'da başarı hedeflediklerini, kadronun yeterli olduğunu ve yeni oyuncularla birlikte takım olarak birbirlerine alıştıklarını söyledi. Her maçın bir tecrübe olduğunu, diziliş ve oyuncu uyumunun zamanla gelişeceğini ekledi.

Adaptasyon ve maçlar arasındaki farklılıklar

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçıyla Liverpool karşılaşması arasındaki performans farkını değerlendiren Buruk, yeni gelen oyuncuların adaptasyon sürecine dikkat çekti. Alanyaspor maçında yapılan risklerden ve rotasyonlardan bahseden Buruk, savunma dörtlüsünün ilk kez birlikte oynadığını ve Osimhen ile Icardi gibi isimlerin form durumlarının etkili olduğunu söyledi. Maçlar arasındaki farklılıkları adaptasyon ve konsantrasyon eksikliğiyle açıkladı.

Leroy Sane tercihi

Alman yıldız Leroy Sane hakkında da konuşan Buruk, Sane'den memnun olduklarını belirtti. Liverpool maçında tercih sebeplerini açıklayan Buruk, oyun planında üç orta saha kullandıklarını, İlkay'ı hem önde hem orta sahada değerlendirmek istediklerini ve bu nedenle Sane'ye süre veremediğini ifade etti. Buruk, Sane'nin takıma uyumlu olduğunu ve ilerleyen maçlarda daha fazla süre alacağını söyledi.

Eleştirilere tepki

Teknik direktör, son dönemde kendisine ve ekibine yönelik eleştirileri değerlendirdi. Avrupa'daki kötü sonuçların eleştiri getirdiğini kabul eden Buruk, bel altı eleştirilerin can sıkıcı olduğunu ve ekibine yönelik haksız saldırılardan rahatsız olduğunu dile getirdi. Ayrıca, takımın antrenman verileri ve sakatlık oranları konusunda yapılan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

İlkay Gündoğan'ın katkısı

Buruk, İlkay Gündoğan'ın oyun kalitesi ve saha görüşünü övdü. İlkay'ın en önemli katkısının takım savunmasını Osimhen ile önde başlatmak olduğunu belirten teknik adam, oyuncunun maç kondisyonunu geliştirirken takıma önemli bir liderlik desteği verdiğini söyledi.

Beşiktaş derbisi ve takvim

Son olarak Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi oynanacak Beşiktaş derbisine Liverpool galibiyetinin moraliyle çıkacaklarını aktardı. Sergen Yalçın'a maç öncesi iyi dilekleri için teşekkür eden Buruk, oyuncularına izin verdiğini ve Beşiktaş maçına en güçlü şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Hedeflerinin ligde 8'de 8 yapmak olduğunu da dile getirdi.

Not: Basın toplantısından aktarılan tüm tarihler, maç skorları ve isimler haber metninde korunmuştur.