Okan Buruk: 'Göztepe Maçını Kazanmak Çok Önemliydi'

Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kazanmanın önemine dikkat çekti.

Zorlu Bir Maçtı

Buruk, “Maçı kazanmak çok önemliydi. Bugün zor bir maç oldu. Göztepe, bu ligin oynaması zor takımlarından biri” dedi. Lige verilen ara sonrası ilk maça çıkmanın zorluğuna değinen Buruk, “Rakibimizin oyunu, beklediğimiz gibi oldu. Uzun toplarla gelmeye çalıştılar. Top bizdeyken de kalitemizi daha fazla sahaya yansıtmamız gerekiyordu. İkinci yarıda uzun topla oynamaya başladık, burada biraz sıkıntı yaşadık.” şeklinde konuştu.

Puan Farkı 11'e Çıktı

Okan Buruk, “Önemli olan üç puanı almaktı. Puan farkını 11’e çıkardık. Hep kazanmak istiyoruz.” diyerek takımın genel hedefini vurguladı. Ayrıca, takımda stres olmaması gerektiğini belirten Buruk, “Önde olan biziz. Rahatlama da olmamalı. Dengeyi bulmalıyız. Ciddiyetle maça çıkmalıyız.” ifadesini kullandı.

İlkay Gündoğan ve Kadro Değerlendirmesi

Galatasaray’da oynayan İlkay Gündoğan hakkında da konuşan Buruk, “İlkay, iyi bir Galatasaraylı. Bir gün Galatasaray formasını giyerse taraftarları sevindirir.” dedi. Sezon sonuna kadar Manchester City'de kalacağını belirterek, “Bugün Sara'nın performansı müthişti.” şeklinde ekledi.

Transfer Planları

Okan Buruk, transferle ilgili planlarını da aktardı: “Mauro Icardi sakatlanınca onun profiline yakın ama daha hareketli bir oyuncu bakıyoruz. Avrupa ve kupada başarı sağlamak için kadronun geniş olması gerekiyor. Savunmaya ve hücuma takviye yapmak istiyoruz.”

Son olarak, özellikle Mustafa Muslera'ya dikkat çeken Buruk, “Muslera, bizim için önemli biri. Soyunma odası için özellikle çok önemli.” dedi. Oyuncularının karakterine de vurgu yaparak, “Süreklilik önemli.” ifadesini kullandı.