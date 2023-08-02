Okan Buruk güzel haberi verdi: O isim Galatasaray ile devam edecek

Yeni sezona hızlı başlayan Galatasaray’da hareketlilik devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip beklenen o muhteşem mücadele için hazırlanıyor. Yarım kalan rövanşa hazırlanan Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’tan flaş açıklamalar geldi. Detaylar haberimizde…







ZALGİRİS MAÇI ÖNCESİ OKAN BURUK MÜJDEYİ VERDİ. YILDIZ İSİM GALATASARAY'DA KALMAYA DEVAM EDECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, son günlerde Avrupa devlerinin adından sıkça söz ettiren Victor Nelsson ile ilgili olarak, "Kadroda bir değişiklik beklemiyoruz, Nelsson bizimle kalacak." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray yarın Zalgiris'i Kendi evinde ve 2-2 berabere kaldığı rövanş maçında konuk edecek. Okan Buruk maç öncesi önemli açıklamalar yaptı.

İlk maçta 2-2'lik beraberlikle geri döndüğünü hatırlatan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Galatasaray'ı tekrar Şampiyonlar Ligi arenasında bulmak için elimizden geleni yapacağız. Sezon başındayız. Şampiyonluğun ardından çok kısa bir aradan sonra tekrar başladık, bir uyum süreci yaşandı. İlk oyundaki ortam sentetik yüzeyimize olumsuz etki etse de ikinci oyun için olumlu bir skorla döndük. Şu an tek hedefimiz bu turu başarılı kılmak" dedi.

Takıma yeni oyuncuların katıldığını söyleyen Buruk, "Galatasaray'ın genel kalitesi, oyun anlayışı ve performansı. Seyircimizle tekrar görüşeceğiz. İsteklerini biliyoruz. Türkiye'nin nasıl performans göstermesi gerektiğini biliyoruz. Avrupa takımları." Puan yarışında Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bunun birkaç nedeni var. Ekip olarak hazırız. Yarın grup aşamasını geçen takım olmak istiyoruz" dedi.

''NELSSON BİZİMLE KALACAK''

Victor Nelsson'ın transfer durumu hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli teknik direktör, "Sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Kadroda herhangi bir değişiklik yapma gibi bir planımız yok. Eski oyuncularla devam edeceğim. Victor da onlardan biri. O da kalmak istiyor. Sorun yok'' İfadelerini kullandı.