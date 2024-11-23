Okan Buruk: "İkinci Golü Bulabilirdik"

Bodrum FK - Galatasaray Maçının Ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde ettikleri maçı değerlendirirken, "İkinci golü bulabilirdik" dedi.

İkinci Yarının Etkileri

Buruk, Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarı daha az ürettik, ikinci yarıda rakibin 10 kişi kalmasıyla daha çok gol pozisyonuna girdik" açıklamasında bulundu.

Hava Koşullarının Zorluğu

Bodrum'da zor bir deplasmana çıktıklarını kaydeden Buruk, rüzgarlı hava koşullarının her iki takım için de handikap oluşturduğunu belirterek, "Bu oyunu büyük ölçüde etkiledi. 1-0'lık bir galibiyet elde ettik, ancak rakibimizin son dakikada kaçırdığı bir direkten dönen pozisyon da vardı" ifadelerini kullandı.

Taktiksel Disiplin Üzerine

"Üstün olduğumuzda bile rakibimize geçiş şansları verdik," diyen Buruk, taktiksel disiplinin gerektiği yerlerde eksik kaldıklarının altını çizdi. Ayrıca Bodrumspor ve oyuncularını, özellikle 10 kişi kaldıktan sonraki mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Önemli Bir Galibiyet

Asıl hedefin Galatasaray'ın başarısı olduğunu vurgulayan Buruk, "Bugün de kazanarak puan olarak bu haftada yakalanmış en yüksek puana ulaştık. Bu da hem oyuncular hem de bizim için önemliydi" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Grey Beton Bodrum Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Grey Beton Bodrum Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.