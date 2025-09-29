Okan Buruk: "Jose Mourinho Kendini Geliştirmedi" — Galatasaray Teknik Direktöründen Sert Değerlendirme

Okan Buruk: Mourinho futbolu yakalayamadı, stilini değiştirmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, The Athletic'e verdiği röportajda, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Buruk, Mourinho'nun futbol anlayışında gelişim göstermediğini ve antrenör olarak stilini hiç değiştirmediğini söyledi.

Mourinho hakkında eleştiri: "Kendisini geliştirmedi"

Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Mourinho, futbol hakkında öncesinde düşündüğü kadar düşünmüyordu. Hoca olarak stilini asla değiştirmedi". Portekizli teknik adamı "önemli bir karakter ve karizma" olarak nitelendiren Buruk, "Belki de onunla ilgili problem de bu, kendisini geliştirmedi." dedi.

Türkiye Kupası'ndaki olay: "Futbolcu gibiydim, düştüm"

Geçen yıl Galatasaray'ın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynanan maç sonrası Mourinho tarafından burnunun sıkılması olayına ilişkin Buruk, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Futbolcu gibiydim, düştüm. Biraz abarttım. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle tokalaşıyordum, diğer tarafa doğru gidiyordum, galibiyetimizi kutluyordum, o da bana geldi. Normalde maçtan sonra tokalaşırdık."

Şampiyonluk değerlendirmesi: "Ben ondan daha iyiydim"

Geçen sezon Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu da değerlendiren Buruk, Mourinho ve Fenerbahçe ile rekabete değinerek, "Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atınca konuşmaya başladı. Pek çok şey denedi, ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyon olduk. Onları iki kez kendi sahalarında yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ruhu ve hedefler: "Biz Galatasarayız, tüm maçları kazanmak zorundayız"

Buruk, takımının yaklaşımını vurgulayarak, "Geçen yıl, iki maç kala şampiyon olduk ama o iki maçı sanki finalmiş gibi oynadık. Galatasaray asla 'yeter' demez. Biz Galatasarayız, tüm maçları kazanmak zorundayız." dedi. Oyunculuk dönemindeki başarılarına atıfta bulunan Buruk, "O yıllarda art arda dört Türkiye ligi şampiyonluğu kazandık, sonra UEFA Kupası'nı aldık. Bu yıl aynı senaryo var. Dördüncü yılda, art arda dördüncü şampiyonluğu kazanabiliriz ve umarım Avrupa'da da bir şeyler başarırız. Bunlar bizim hayallerimiz. Bu yılki büyük hedefimiz bu." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi, Guardiola ve kişisel hedefler

Yarın Liverpool ve ardından Manchester City ile oynayacakları maçlara dair soru üzerine Buruk, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola için hayranlığını ifade ederek, "O her zaman sorunları çözer." dedi. Buruk, Guardiola'ya karşı özel bir şeyler başarmanın bir teknik direktör olarak büyük anlam taşıdığını belirtti: "Geçen yıl Türkiye’de Mourinho'ya karşı büyük bir meydan okumaydı. Genelde bu, Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye ya da Manchester City’ye karşı oynaması gibi. Ama bir teknik direktör olarak, eğer özel bir şeyler yapabilirsem, Pep’e karşı bir şeyler başardım diyebilirim."

51 yaşındaki Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin hem kendi kariyeri hem de Galatasaray için önemine dikkat çekerek, "Türkiye dışında çalışmak istiyorum, Premier Lig, teknik direktörler için çok önemli, büyük bir rekabet, teknik direktörler için büyük bir meydan okuma." ifadelerini kullandı. En önemli şeyin Galatasaray’ın teknik direktörü olmak ve burada şampiyonluklar kazanmak olduğunu vurgulayan Buruk, "11 yaşımda Galatasaray akademisine katıldım ve şimdi 51 yaşında Galatasaray’ı çalıştırıyorum. Burada olmak büyük bir onur. Bu benim takımım. Eğer böyle devam edersem, umarım daha fazla rekor kırarız." dedi.