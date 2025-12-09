Okan Buruk: Monaco Maçı Şampiyonlar Ligi Hedeflerimiz İçin Kritik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında TSİ 23.00'te oynanacak Monaco karşılaşması öncesi II. Louis Stadyumu'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi değerlendirme

Buruk, her iki takım için de çok önemli bir karşılaşma olacağını belirterek, "Oyuncularıma çok güveniyorum ve onlarla birlikte Şampiyonlar Ligi hedeflerimize, hayallerimize ulaşmak için çok önemli bir maça çıkacağız" dedi. Galatasaray'ın ligde lider olduğunu, 3 puan önde olduklarını ve Trabzonspor'dan 2 puan fark bulunduğunu hatırlatan Buruk, bu maçın Şampiyonlar Ligi'ndeki konumlarını netleştireceğini vurguladı.

Rakibin ligde ve Avrupa'da değişken performanslar sergilediğini, iyi bir kadroya sahip olduklarını ve Paris Saint-Germain'e karşı elde ettikleri iç saha galibiyetinin önemli olduğunu ifade etti. Buruk, "Biz de buraya her zamanki gibi kazanmak için geldik. Kazanmak için buradayız" diye konuştu.

Stadın ve tarihin önemi

II. Louis Stadyumu'nun Galatasaray tarihi için özel bir yere sahip olduğuna değinen Buruk, 2000 yılında burada kazanılan UEFA Süper Kupa'yı hatırlattı: "Evet, bu stat Galatasaray tarihi için çok önemli, çok değerli bir stat. 2000 yılında Süper Kupa finalini burada oynadık. Bu statta bir kupa kaldırdık." Buruk, taraftarlara dönük, "İnşallah yarın akşam tekrar burada çok önemli bir gece daha yaşarız. Bunun için en iyi şekilde hazırlandık" ifadelerini kullandı.

Kadro eksikleri, sakatlıklar ve maç planı

Union Saint-Gilloise maçında önemli oyuncuların eksildiğini, o maçta beklenmedik şekilde eksiklerle oynadıklarını söyleyen Buruk, "İyi bir 11'e sahibiz. Maçı kazanabilecek 11'e sahibiz ama maalesef o maçı kazanamadık. Burada da yine galibiyet için sahaya çıkacağız" dedi ve ekledi: "Kazanmaktan başka düşüncemiz olmayacak".

Monaco'nun taktik değişikliklerine değinen Buruk, yeni teknik direktör sonrası ekiplerin genelde 3'lü savunma oynadığını ancak son dönemde Paris Saint-Germain ve Brest maçlarında 4'lü savunmaya geçtiğini, benzer bir dörtlü savunma beklediğini söyledi. Zakaria'nın cezalı olmasının savunmada değişikliğe neden olduğunu, Balogun'un dönmesiyle tam kadro gibi görüneceklerini aktardı.

Sakatlıkların performansa etkisi

Buruk, sakatlıkların 90 dakikalık performansı etkilediğini vurguladı: "Bazen dinlendirmemiz gereken oyuncuları dinlendiremiyoruz. Sakat sakat oynatıyoruz. Bu durum birçok oyuncunun performansını etkiliyor." Lemina ve Arda'nın yokluğunda özellikle savunma hattında çaresiz kaldıklarını, Galatasaray'daki dördüncü yılında bu dönemin en zorlandığı dönemi olduğunu ifade etti.

Ismail Jakobs'un antrenmanda denendiğini ancak yüzde yüz hazır olmadığını belirten Buruk, Berkan'ın tam iyileşmemiş olmasına rağmen kadroya alındığını ve kısa süre oynatıldığını aktardı. Oyuncuların ağrılarla oynamasına rağmen mecburen risk alındığını söyledi.

Yunus ve Jakobs'un durumu

Yunus Akgün'ün son durumu hakkında, "Son maçta Yunus 25-30 dakika oynadı. Takımı için gerçekten kendini zorluyor. Ağrıları olmasına rağmen yarın karar vereceğiz" diyen Buruk, Ismail Jakobs ile ilgili kararın da yarın verileceğini açıkladı. Orta sahada alternatiflerin az olduğunu, rakibin hücum hattındaki oyuncuların çok hareketli olduğunu ve buna göre planlar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Buruk, son olarak taraftar desteğine güvenerek, sahada ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

OKAN BURUK