Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'nun transfer olacağını açıkladı

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Olimpija Ljubljana maçının ardından yaptığı açıklamada, Nicolo Zaniolo'nun transferinin doğrulandığını ifade etti. Buruk, Zaniolo'nun Premier League'de oynamak istediğini ve bu isteğe saygı duyduklarını belirtti. İşte detaylar...





GALATASARAY'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ BURUK'TAN ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI AÇIKLAMA

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı Şampiyonlar Ligi'nde 4-0'lık skorla saf dışı bırakarak play-off turuna yükseldi. Maç sonrası Okan Buruk, önemli açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'nun transfer sürecine değinerek, oyuncunun Premier League'de oynamak istediğini ve kulüp olarak bu isteğe saygı duyduklarını belirtti. Zaniolo'nun transferinin gerçekleşmesi durumunda kulüp menfaatleri göz önünde bulundurulacak. İşte diğer ayrıntılar...





Ayrıca, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferine de değinen Buruk, Rashica'nın transfer haberini maç sonrasında öğrendiğini ve Rashica'nın alternatif bir oyuncu olduğunu vurguladı. Sağ kanatta zaten birçok oyuncunun bulunduğunu belirten Buruk, Zaniolo'nun ayrılma olasılığının olduğunu ve bu transferin son aşamada olduğunu ifade etti. Aynı zamanda görüşmelerde bulundukları diğer oyuncuların da olduğunu ekledi.