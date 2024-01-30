Okan Buruk Süper Lig tarihine resmen damga vurdu

Okan Buruk bu sezonda resmen rekor kırdı! Sarı kırmızılı takım zirvedeki yerini koruyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Süper Lig heyecanı bütün takımlar için son hızıyla devam ederken 23. haftada sarı kırmızılı takım Gaziantep ile karşılaştı. Maç 2-1'lik skorla Galatasaray galibiyetiyle sonlandı. Takımın Teknik Direktörü Okan Buruk bir rekora imza atmış oldu. Sarı kırmızılı takım maçta heyecanlı performans sergilerken resmen tam 5 kere gol direkten döndü. Sonuç sonrasında en fazla 5+ golü direkten dönen takım Galatasaray oldu.





Taraftarın kalbi ağzında takip ettiği maçta Galatasaray ilk yarı 1-0 geriye düştü ve sonrasında 2-1'lik galibiyet geldi. 29. dakikada Arda Kızıldağ Gaziantep'in ilk ve tek golünü attı ve sarı kırmızılı takım 79. dakikada Zaha, 89. dakikada Barış Alper Yılmaz golleriyle maçı önde bitirmeyi başardı. Okan Buruk son 15 iç saha maçını kazandı ve üst üste 15 iç saha galibiyeti alan ilk Türk Teknik Direktör olmayı başardı.