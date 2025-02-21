Okan Buruk'tan AZ Alkmaar Maçı Sonrası Açıklamalar

Okan Buruk: "Önemli Eksiklerimiz Var"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, iyi başlayan Avrupa serüvenlerini kötü bitirdiklerini ifade etti. Takımının 4-1'lik yenilginin rövanşında RAMS Park'ta 2-2 berabere kalmasını değerlendiren Buruk, "Taraftarımızdan özür diliyoruz. İyi bir final gösteremediğimiz için üzgünüz," dedi.

Rövanşta Hedef 3 Puan Olmalıydı

Buruk, maça hedeflerini gerçekleştirerek başladıklarını belirterek, "Planlarımız arasında erken gol bulmak vardı. Ancak devre arasına geride girdik ve bu durum mental olarak bizi etkiledi. İkinci yarıda bazı değişiklikler yaptık ama istediğimiz sonucu alamadık," şeklinde konuştu.

Sakatlıklar Takımı Olumsuz Etkiliyor

Takımında önemli eksikliklerin olduğunu da vurgulayan Buruk, "Ismail Jakobs ve Alvaro Morata gibi kritik oyuncularımızı kaybettik. İlk 8'e kalamamak bizi üzüyor. Çeşitli sakatlıklar ve kadro eksiklikleri yaşıyoruz," dedi.

Amacımız Süper Lig Şampiyonluğu

Buruk, sezon hedeflerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, "Ligde şu an 6 puan öndeyiz ve Fenerbahçe derbisi bizim için kritik olacak. Bu farkı artırmak ve ikili averajı almak elimizde," ifadelerini kullandı.

Derbi İçin Hazırlıklar Başladı

Fenerbahçe derbisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Buruk, "Taraftarlarımızın sakin kalmasını istiyorum. Derbide her şeyimizi vermeliyiz ve galibiyet için mücadele edeceğiz," dedi. Ayrıca, hakem atamalarıyla ilgili soru işareti bulunduğunu da belirterek, "Hakemlerin önemi büyük; buna hazırlıklı olmalıyız," şeklinde sözlerini tamamladı.