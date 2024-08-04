Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Okan Buruk'tan Çarpıcı Açıklamalar: Süper Kupa Yenilgisi Üzerine Düşünceler

Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa mağlubiyetini değerlendirdi, Galatasaray'ın hedeflerini ve yapılan hataları açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 00:27
Okan Buruk'tan Çarpıcı Açıklamalar: Süper Kupa Yenilgisi Üzerine Düşünceler

Okan Buruk'tan Mağlubiyet Sonrası Açıklamalar

Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın sorumluluğunu üstlendi. Buruk, "Bu takımı hazırlayan ve ilk 11'i çıkaran benim. Bu mağlubiyette birinci sorumlu benim," diyerek sözlerine başladı.

"Başımızı Kaldırmalıyız"

Bireysel hatalarda yaşanan erken gelen gollere dikkat çeken Buruk, "İyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk ancak beklentimiz kupayı kazanmaktı. Çok sayıda pozisyon bulmamıza rağmen ofsayt nedeniyle geçerli olmayan iki gol attık. Beraberliği yakalayabilseydik, oyun daha iyi olabilirdi," ifadelerini kullandı.

Süper Lig Hedefleri

Buruk, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını vurgulayarak, "Galatasaray formasıyla böyle bir mağlubiyet almak utandırıcı. Ancak başımızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Başarılı olmak için hep birlikte çalışmalıyız," dedi.

Beşiktaş'ı Tebrik Etti

Okan Buruk, zaferlerinden ötürü Beşiktaş'ı da tebrik ederek, "Onlar bu galibiyeti hak etti. Türk futbolunda olumlu bir atmosferin yaşanması açısından bu çok önemli," şeklinde konuştu.

Sonuç ve Gelecek Hedefler

Buruk, oyuncu grubu ve taraftarına güvendiğini, olumsuz durumdan ders çıkaracaklarını belirtti. "Bu mağlubiyet, sezon öncesi bir uyarı niteliğinde. Bunun erken olması sevindirici. Bize ders olmalı," dedi.

Stad Hakkındaki Düşünceleri

Atatürk Olimpiyat Stadı'na yönelik olumsuz görüş bildiren Buruk, "Bu stat futbol oynamak için uygun değil, atletizm için kullanılmalı,” dedi.

Son olarak, maçın gidişatı ve dizilim değişiklikleri hakkında bilgi veren Buruk, iletişim sorunlarına dikkat çekerek, "Stoperimiz eksilince yeni dizilişi aktarmaya çalıştım, ancak bazı oyuncular bu durumu yanlış anladı," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!