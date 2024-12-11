Okan Buruk'tan Malmö Maçı Öncesi Açıklamalar: "İlk 8 için kritik bir mücadele!"

Okan Buruk'tan Önemli Açıklamalar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında yarın deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, "İlk 8'in içindeki yerimizi sağlamlaştırmak için bu maç çok önemli" dedi.

Malmö, Zorlu Bir Rakip

Bundan önceki Beşiktaş maçını izlediklerini belirten Buruk, Malmö'nün güçlü ve organize bir takım olduğunu vurgulayarak, "Pas hızı yüksek, etkili ve tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa Ligi'nde yarışta kalmak için bu maçı kazanmak isteyecekler" şeklinde konuştu.

Sakatlıklar ve Kadro Durumu

Özellikle sakatlık sorunlarından ve oyuncu eksikliklerinden bahseden Buruk, "Tam kadro olmak büyük avantaj ama güçlü bir kadro kurduğumuz için endişeliyiz. Sahaya çıkan herkesin en iyisini yapacağını düşünüyoruz" dedi.

Hedef Finale Ulaşmak

Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmeyi hayal ettiklerini belirterek, "Her takım tur atlayabilir. Hayal kuruyoruz; finali hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunma Güçlendirilmesi Gerekiyor

Geçen dönemlere göre daha fazla gol yediklerini anlatan Buruk, savunma yönünü de geliştirmenin gerektiğini kaydetti. "Savunma olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.

Son olarak, Galatasaray’ın iki sezon üst üste şampiyon olmasının ardından hala takımın motive olduğunu belirten Okan Buruk, takımına güveninin tam olduğunu dile getirdi. Buruk, "Sadece kazanmak üzerine değil, iyi oyun üzerine gidiyoruz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.