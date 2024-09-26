DOLAR
34,15 -0,1%
EURO
38,11 -0,25%
ALTIN
2.920,9 -0,13%
BITCOIN
2.155.947,33 0,5%

Okan Buruk'tan PAOK Maçı Sonrası Açıklamalar

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, PAOK karşısında elde edilen galibiyeti ve yoğun fikstürü değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 01:40
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 01:40
Okan Buruk'tan PAOK Maçı Sonrası Açıklamalar

Okan Buruk: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunan ekibi PAOK karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Basın toplantısında konuşan Buruk, bu galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Galibiyetle Başlamak Önemli

Buruk, "Maça ilk dakikada girdiğimiz pozisyonla başladık ve çok fazla pozisyon ürettik. Topa sahip olduğumuz dominant bir oyun ortaya koyduk. Bence hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu. Öne geçtikten sonra yediğimiz gol beni sinirlendirdi. Ama sonrasında yeniden goller attık. Oyuncularım mükemmel bir performans sergiledi. Süper Lig’de 6 galibiyet aldık ve Avrupa Ligi'ne kazanarak başladık. Bütün oyuncularım ile taraftarlarımız bu başarıdan dolayı çok mutlu. Hedefimiz bu başarıyı devam ettirmek." diye belirtti.

Victor Osimhen'in Performansı

Yeni transfer Victor Osimhen'in performansını da öven Buruk, "Osimhen, takımın kazanmasına katkıda bulunuyor. Sahada sadece gol atmaktan çok, oyunu yönlendirmeyi düşünüyor. Ona katılan her oyuncu gibi kazanma odaklı olduğunu gösterdi. Takımımıza önemli katkılar sağladı." dedi.

Kaleci Günay Güvenç'in Rolü

Bunun yanı sıra, kaleci Günay Güvenç'in de performansına dikkat çeken Buruk, "Günay, tecrübeli bir kaleci. Oyun kurma becerisiyle maçta önemli bir rol üstlendi. Hem kurtarışlarıyla hem de oyun dağıtma yeteneğiyle bize büyük katkı sağladı." diyerek oyuncusunu övdü.

Sıkışık Fikstüre Tepki

Buruk, Kasımpaşa ile oynayacakları maçın tarihiyle ilgili eleştirilerde bulundu. "Kasımpaşa maçını üç gün sonraya koydular; bu durum bizi zorluyor. Yayıncı kuruluşun istekleri doğrultusunda maç tarihleri belirlenmesi doğru değil. Futbolcuların sağlığı düşünülmeli." şeklinde konuştu.

Milli Takımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Galatasaray Teknik Direktörü, milli takım çağrıları nedeniyle oyuncuların yorgunluklarına yönelik de dikkat çekti. "Futbolcuların milli takımda daha dikkatli kullanılması gerekiyor. Özellikle uzun yolculuk yapacak olan ve yorgun oyuncularımız var. Dinlenme süreleri kısıtlı. Bu oyuncuların idareli kullanılması, hem kulüp hem de milli takım açısından faydalı olacaktır." dedi.

İLGİLİ HABERLER

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Günay Güvenç: "Avrupa'da Hedefimiz Her Maçı Kazanmak"
2
Galatasaray, PAOK'u 3-1 Yenerek Avrupa'da Öne Çıktı
3
Enzo Zidane, 29 Yaşında Futbolu Bırakma Kararı Aldı: Zinedine Zidane'ın Oğlundan Şaşırtan Karar
4
Kulüpler Birliği ve TFF'den Ekonomik Sorunlara Çözüm Toplantısı
5
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 ile Geçti
6
Trendyol 1. Lig 7. Hafta Hakemleri Açıklandı
7
Trendyol Süper Lig 7. Hafta Hakemleri Açıklandı

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı