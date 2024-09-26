Okan Buruk'tan PAOK Maçı Sonrası Açıklamalar

Okan Buruk: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunan ekibi PAOK karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Basın toplantısında konuşan Buruk, bu galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Galibiyetle Başlamak Önemli

Buruk, "Maça ilk dakikada girdiğimiz pozisyonla başladık ve çok fazla pozisyon ürettik. Topa sahip olduğumuz dominant bir oyun ortaya koyduk. Bence hak ettiğimiz bir karşılaşma oldu. Öne geçtikten sonra yediğimiz gol beni sinirlendirdi. Ama sonrasında yeniden goller attık. Oyuncularım mükemmel bir performans sergiledi. Süper Lig’de 6 galibiyet aldık ve Avrupa Ligi'ne kazanarak başladık. Bütün oyuncularım ile taraftarlarımız bu başarıdan dolayı çok mutlu. Hedefimiz bu başarıyı devam ettirmek." diye belirtti.

Victor Osimhen'in Performansı

Yeni transfer Victor Osimhen'in performansını da öven Buruk, "Osimhen, takımın kazanmasına katkıda bulunuyor. Sahada sadece gol atmaktan çok, oyunu yönlendirmeyi düşünüyor. Ona katılan her oyuncu gibi kazanma odaklı olduğunu gösterdi. Takımımıza önemli katkılar sağladı." dedi.

Kaleci Günay Güvenç'in Rolü

Bunun yanı sıra, kaleci Günay Güvenç'in de performansına dikkat çeken Buruk, "Günay, tecrübeli bir kaleci. Oyun kurma becerisiyle maçta önemli bir rol üstlendi. Hem kurtarışlarıyla hem de oyun dağıtma yeteneğiyle bize büyük katkı sağladı." diyerek oyuncusunu övdü.

Sıkışık Fikstüre Tepki

Buruk, Kasımpaşa ile oynayacakları maçın tarihiyle ilgili eleştirilerde bulundu. "Kasımpaşa maçını üç gün sonraya koydular; bu durum bizi zorluyor. Yayıncı kuruluşun istekleri doğrultusunda maç tarihleri belirlenmesi doğru değil. Futbolcuların sağlığı düşünülmeli." şeklinde konuştu.

Milli Takımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Galatasaray Teknik Direktörü, milli takım çağrıları nedeniyle oyuncuların yorgunluklarına yönelik de dikkat çekti. "Futbolcuların milli takımda daha dikkatli kullanılması gerekiyor. Özellikle uzun yolculuk yapacak olan ve yorgun oyuncularımız var. Dinlenme süreleri kısıtlı. Bu oyuncuların idareli kullanılması, hem kulüp hem de milli takım açısından faydalı olacaktır." dedi.