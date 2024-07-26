Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz Açıklamaları ve Türk Futboluna Dair Yorumlar

Okan Buruk'dan Barış Alper Yılmaz Mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında Anadolu Ajansı’na verdiği özel röportajda, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutmak istediklerini dile getirdi. Buruk, "Barış ile devam etmek istiyoruz. Bu seneyi burada geçirmesi çok önemli. Öz güven ve tecrübe insanı daha yukarılara taşır," şeklinde konuştu.

Kendi Hayalini Yaşıyor

Büyük hedefleri hakkında da konuşan Buruk, "Kendi hayalimi yaşıyorum. Galatasaray Teknik Direktörü olup şampiyonluklar kazanmak en büyük mutluluğum. Takımımızla birlikte taraftarları mutlu etmek için çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Yabancı Sınırı Hakkında Değerlendirmeler

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği yabancı oyuncu sınırının 14'ta sabitlenmesine değinen Buruk, "Bu karar bütün takımların elini rahatlattı. Gelişen futbol ortamında uzun vadeli çözümler bulmalıyız," dedi.

Kerem Demirbay ve Yerlilik Durumu

Kerem Demirbay'ın statüsü hakkında bir yanlış anlama olduğunu düşündüğünü belirten Buruk, "Kerem Demirbay da Yusuf Demir de Türk oğlu Türk. Başka ülkede doğmuş olmaları onların Türkiye'de oynamasını engellememeli," şeklinde yorum yaptı.

Türk Futbolunun Sakinliğe İhtiyacı Var

Yeni sezonun başlangıcına sayılı günler kala, Türk futbolunun sakinliğe ihtiyacı olduğunun altını çizen Buruk, "Herkes heyecanlı. Ancak kaosa neden olmadan ilerlememiz gerekiyor. Hepimiz hata yapıyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.