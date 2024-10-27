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Okan Buruk'un Derbi Başarısı Ayrıntıları

Okan Buruk, Galatasaray'da 5 derbide Beşiktaş'a karşı 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Detaylar burada!

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:09
Okan Buruk'un Derbi Başarısı Ayrıntıları

Okan Buruk'un Derbi Karnesi

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı 6. derbi deneyimini yaşayacak. Bu önemli mücadele, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

Okan Buruk'un Beşiktaş ile Müsabaka Geçmişi

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında siyah-beyazlılara karşı bugüne dek 5 karşılaşmada yer aldı. Bu maçların 3'ünü kazanan Buruk, 2'sinde ise mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte Galatasaray, rakip filelere 6 gol gönderirken, kalesinde 10 gol gördü.

Derbi Zaferleri ve Şampiyonluklar

Süper Lig'de son iki sezonda şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı elde ettiği zaferlerle avantaj sağladı. Fenerbahçe ile oynanan 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Buruk, bu maçlarda 9 gol attı ve sadece 2 gol yedi.

Beşiktaş'a karşı ise son 2 sezonda 4 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalar sonucunda 6 gol atarken, yalnızca 5 gol yedi. Ancak Okan Buruk’un Galatasaray'la bu sezon başında Süper Kupa'da Beşiktaş'a yenilmesi dikkat çekti.

Okan Buruk'un Diğer Takımlardaki Başarıları

Okan Buruk, Galatasaray dışında daha önce süreli olarak Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yaptı. Bu süreçte Beşiktaş'a karşı 12 defa mücadele etti ve 8 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı. Tek galibiyetini ise 2019-2020 sezonunun 22. haftasında, Başakşehir teknik direktörü olarak elde etti. Bu maçta, takımı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

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