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Okan Buruk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına destek verdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:54
Okan Buruk, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi. Bu etkinlik, spor ve sanat dünyasının önemli anlarına ışık tutmak amacıyla düzenleniyor.

Buruk, katılımıyla birlikte basına yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların önemine değinerek, sporseverler ve sanatseverler için anlam taşıdığını vurguladı.

Okan Buruk'un bu desteği, Anadolu Ajansı'nın geleneksel hale getirdiği oylamanın tanıtımına önemli katkılarda bulunacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

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