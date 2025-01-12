Okan Buruk: "Zor Deplasmandan Galibiyetle Ayrıldık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının ardından kazanmanın mutluluğunu ifade etti ve önemli isimlere değindi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:56
Okan Buruk: "Zor Deplasmandan Galibiyetle Ayrıldık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Başakşehir Maçını Değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, zor bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, hava şartlarının maçı zorlaştırdığını ifade etti. "Çok fazla uzun topun ve hataların olduğu bölümler gördük. Amacımız kazanmaktı. Kazanacak skor elde ettik. Hücumda kendi kalitemizi ortaya koyabilseydik daha fazla gol atabilirdik. Zor bir deplasmandan kazanarak ayrılmak sevindirici. Yolumuza devam ediyoruz. Avantajımızı devam ettireceğiz. Bu yolda daha iyi oyunlar ortaya çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Muslera ve Mertens'in Önemi

Okan Buruk, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Fernando Muslera ve Dries Mertens hakkında da görüş belirtti. "Muslera ve Mertens, çok önemli ve değerli isimler. Bu performansları olduğu sürece Galatasaray'ın kapısı onlara her zaman açık. Muslera, bizim soyunma odasında elimiz ve ayağımız. Çok önemli bir birey. İsteğimiz, bu oyuncuların aynı performansları verdikleri sürece bizimle devam etmeleri." ifadelerini kullandı.

Sakatlık Durumu ve Yeni Tesisler

Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın sakatlığı hakkında bilgi veren Buruk, "Sara'nın sakatlığını takip edeceğiz. Klinik olarak ağrıları şiddetli değil ama MR görüntülerinde zorlanma olduğu açık. Oyuncuları gereksiz bir şekilde riske atmak istemiyoruz." dedi.

Ayrıca, Kemerburgaz'da yapımı devam eden tesislere geçmeyi arzuladıklarını belirten Buruk, "Kemerburgaz'daki tesislere oyuncularımız çok fazla geçmek istiyor. Benim görüşüm de o yönde. Florya'daki antrenman sahaları bizim için iyi bir motivasyon olacak." şeklinde konuştu.

Torreira ve Nelsson ile İlgili Açıklamalar

Buruk, Victor Nelsson için ise, "Victor Nelsson, rotasyonda bizim için önemli. Girdiği maçlarda önemli katkı veriyor. Burada devam ettiği sürece formanın adaylarından biri olacak." dedi.

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira hakkında ise, "Torreira, iyi bir oyuncu. Herkesin gıpta ile baktığı ve değerli bir oyuncu. Ligdeki en iyi orta sahalardan biri." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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