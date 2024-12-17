Okan Buruk: 'Zorlu Dönemde Önemli Bir Galibiyet Aldık'

Okan Buruk'tan Önemli Açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 4-3 galip geldikleri Trabzonspor maçının ardından konuştu. Maçın kendileri için zorlu bir dönemde kritik bir galibiyet olduğunu vurgulayan Buruk, "Bizim için kulübemizin daha kalabalık olduğu, sakatlarımızın döndüğü ancak hepsini içimiz rahat bir şekilde kullanamayacağımız gündü. Maça iyi başladık. Golle başladık ama geçiş hücumunda golü yedik," dedi.

Oyun Performansı Üzerine

Bazı pozisyonların değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Buruk, sözlerine şöyle devam etti: "İkinci yarı Trabzonspor hücum hattındaki en iyi maçlarından birini oynadı. Biz de savunmada en kötü maçlarımızdan birini geçirdik. Bu ikisi birleşince kalemizde goller gördük. Bir tanesi net bir şekilde dışarıdan çevrildi." Buruk, pozisyonuyla ilgili bir hakem hocasına sorduklarını ve bunun skandal olarak değerlendirildiğini aktardı.

İki Takım da Savunmada Zayıf

Her iki takımın da savunmada iyi performans göstermediğini belirten Buruk, "Savunma anlamında en güçlü ve formda olduğumuz bir gün değildi. Tabii ki oyuncularımız iyi niyetli yapmaya çalıştı," sözleriyle dikkat çekti. Ayrıca, Trabzonspor'un planlarının bilindiği halde pozisyon verdiklerini de sözlerine ekledi.

Batshuayi ve Ziyech Üzerine

Buruk, sonradan oyuna dahil ettiği Michy Batshuayi'ye olan güvenini dile getirirken, "Batshuayi'den beklentimiz çok yüksek. Özellikle Barış'ın hızını kullanmak istedik," dedi. Hakim Ziyech'in kadroya alınmaması ile ilgili olarak ise, "Yusuf'a bu zamana kadar çok az şans verdim. Kendisi için beklentim yüksek," ifadelerini kullandı.

6 Puanlık Farkın Önemi

Maç sonunda alınan galibiyetin değerine dikkat çeken Okan Buruk, Trabzonspor maçının şampiyonluk yolunda kırılma anlarından biri olabileceğini belirtti. "6 puanlık farkı sürdürmek galibiyetin değerli olduğunu gösteriyor. Bu sezon şampiyonluğu kazanırsak bu maçın çok büyük payı olduğunu söyleyeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.