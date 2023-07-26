Okan Buruk'tan heyecanlandıran Azerbaycan çıkışı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu, önemli maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın hedefinin başarılı bir sonuçla dönerek rövanş maçına avantajlı gitmek olduğunu vurgulayan Buruk, takımının potansiyelinden ve oyuncularına olan güveninden bahsetti. Ayrıca, Zalgiris maçının suni çimde oynanacak olmasıyla ilgili rakiplerinin avantajlı olduğunu belirtti, ancak oyuncularının adaptasyon sürecini başarılı bir şekilde geçirdiğini ifade etti.



"SÜPER KUPA İÇİN AZERBAYCAN ALTERNATİFLERDEN BİRİ OLURSA SEVE SEVE OYNARIZ"





Basın toplantısında Fenerbahçe ile oynanacak olan Süper Kupa maçının Azerbaycan'da oynanması ihtimaline de değinen Okan Buruk, idari bir konu olduğunu ve bu konuda kulüp yönetiminin karar vereceğini belirtti. Azerbaycan'da büyük bir taraftar kitlesi olduğunu ve böyle bir organizasyonun kendileri için güzel bir deneyim olacağını dile getirdi.

Futbolcu Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir yere sahip olduğunu ve bu büyük organizasyona katılabilmeyi hayal ettiğini ifade etti. Rakiplerine saygı gösterdiklerini ve Zalgiris maçının zorlu geçeceğini belirten Kerem, takımın hedefinin Türk futboluna katkı sağlayarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, saha içi performansa odaklandıklarını ve transfer düşüncelerini şu an bir kenara bıraktıklarını vurguladı. Önemli olanın Şampiyonlar Ligi elemelerini başarıyla geçmek olduğunu belirten Buruk, Türk takımlarının ülke puanı için bu maçların önemine değindi ve bu sene gösterecekleri performansın gelecek yıllarda doğrudan katılma şansını etkileyeceğini ifade etti.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde çıkmayı hayal ettiğini ve ön eleme maçlarını geçerek Türk futboluna katkı sağlamak istediklerini dile getirdi. Forma rekabetinin kendisi için sorun olmadığını belirten Kerem, takıma katılan yeni oyuncuların gücünü artırdığını ve Avrupa'da başarı kazanmak için motive olduklarını sözlerine ekledi.