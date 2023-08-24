Okan Buruk'tan Molde galibiyeti sonrası açıklama: Transfere yeşil ışık yaktı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında deplasmanda karşılaştığı Molde'yi 3-2'lik skorla geçerek tur için büyük bir adım attı.

Maç sonrası düşüncelerini paylaşan teknik direktör Okan Buruk, özellikle transferle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

BURUK'UN SÖZLERİ...

"MOLDE'NİN GÜCÜNÜ BİLİYORDUK"

Okan Buruk, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Molde'nin evindeki performansını biliyorduk. Deplasmanda aynı seviyede olamadıklarını gözlemlemiştik. Suni çim saha zorluydu, ara ara cevap verememiş olabiliriz. Ancak yine de takım olarak iyi işler çıkardık. Savunmada zaman zaman hatalar yapmamıza rağmen genel anlamda iyi bir oyun ortaya koyduk. Özellikle son dakikalarda 3'lü savunma ile maçı tamamladık." dedi.







ICARDI'NİN KATKISI

Buruk, Icardi'ye övgüde bulunarak, "Mauro'nun attığı ve attırdığı golle büyük bir katkı sağladı. Bu turdaki en iyi işini yaptı. Galibiyette büyük rolü var. Mauro'ya teşekkür ediyorum, performansı takdiri hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"EKİP OLARAK DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Takımın eksiklikleri hakkında konuşan Buruk, "Henüz tam kadro olamadık, yeni transferlerimiz de uyum sürecinde. Savunmada ve hücumda daha dengeli oynamamız gerekiyor. Maçı izlediğimizde anladık ki, eksiklerimizi düzeltebiliriz. Torreira'nın yokluğu ciddi bir eksiklikti. İkinci maçta daha farklı bir takım olacağız." şeklinde konuştu.

"PENALTI POZİSYONU ELEŞTİRİSİ"

Buruk, Yunus'un penaltı itirazına dair, "Yunus'un penaltı pozisyonunda net bir elle oynama vardı, neden VAR tarafından iptal edildiğini anlayamadım." şeklinde eleştiride bulundu.





"YUNUS AKGÜN'ÜN DURUMU"

Yunus Akgün hakkında konuşan teknik direktör, "Yunus, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu ve takımımız için önemli bir oyuncu. Kendisiyle gurur duyuyoruz ve geleceğini parlak görüyoruz. Ancak gelen teklifler var, ancak kulüp olarak alacağımız kararı bekliyoruz." açıklamalarını yaptı.

"TAKVİYELER YOLDA"

Kadroya yapılacak takviyeleri değerlendiren Buruk, "Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor, en az iki takviye planlıyoruz. İlk olarak mevcut oyuncularımıza fırsat vermek istiyoruz. İkinci maçı daha güçlü bir şekilde oynayacağımızdan eminim. Şampiyonlar Ligi'nde yol almak istiyorsak ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız." dedi.

"ÜLKE PUANI ÖNEMİ"

Türkiye'nin UEFA ülke puanı hakkında konuşan Buruk, "Her galibiyet ve başarı Türkiye futbolu için değerli. Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilen bir takımımız olması çok önemli. Maddi ve manevi olarak büyük bir değer taşıyor. Eksiklerimiz olmasına rağmen bu başarıyı elde ettik. Her iki takım için de tur şansı hala var, henüz bir şey kazanılmadı." şeklinde konuştu.