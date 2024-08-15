Okçuluk Milli Takımlarına Yeni Teknik Direktör Atandı

Göktuğ Ergin Yeni Görevine Başladı

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Anadolu Ajansı (AA) Spor Kulübü'nü yönelik yeni bir misyona adım attı.

Ergin'in Vizyonu

Yeni görevinde, Türk okçuluğunu uluslararası alanda daha üst seviyeye taşımayı hedefleyen Ergin, kulüp ve milli takımlar arasında güçlü bir iletişim kurmayı planlıyor.

Gelecek Planları

Ergin, sporcularla sıkı bir çalışma ve antrenman programı oluşturarak, başarıyı artırmayı amaçlıyor. Bu bağlamda, okçuluk sporu için yenilikçi stratejiler geliştireceğini ifade etti.